domingo, 15 de marzo de 2026

Suspedida la primera fecha. La lluvia de este domingo frena el arranque de la Liga Deportiva Confluencia.



Suspendida la fecha 1 de fútbol.

La mesa directiva de Liga deportiva confluencia, decidió suspender la jornada programada para hoy, por las condiciones climáticas.

Si bien al momento de salir el comunicado la lluvia aún no se hizo presente en nuestra Ciudad, en otras localidades llovió durante largas horas de la noche y complicó los terrenos de juego.

La medida, debido a las condiciones de las canchas, alcanza a todos los partidos que debían disputarse este domingo en las categorías de Primera, Tercera y Predecima.

Este domingo, Círculo Italiano jugaba de visitante en la Isla Jordan de Cipolletti a la Academia Pillmatun.

Ayer el campeón de la Liga Deportiva Confluencia el Club Atlético Regina tuvo su última práctica antes del debut ante Cimac hoy el partido suspendido por lluvia.

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