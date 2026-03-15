Suspedida la primera fecha. La lluvia de este domingo frena el arranque de la Liga Deportiva Confluencia.

Suspendida la fecha 1 de fútbol.
La mesa directiva de
Liga deportiva confluencia, decidió suspender la jornada programada para hoy, por
las condiciones climáticas.
Si bien al momento de salir el comunicado la lluvia aún no
se hizo presente en nuestra Ciudad, en otras localidades llovió durante largas
horas de la noche y complicó los terrenos de juego.
La medida, debido a las condiciones de las canchas, alcanza
a todos los partidos que debían disputarse este domingo en las categorías de
Primera, Tercera y Predecima.
Este domingo, Círculo Italiano jugaba de visitante en la
Isla Jordan de Cipolletti a la Academia Pillmatun.
Ayer el campeón de la Liga Deportiva Confluencia el Club Atlético Regina tuvo su última práctica antes del debut ante Cimac hoy el partido suspendido por lluvia.
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