En diálogo con Gustavo Favretto, referente de Bodegas Favretto, en el marco de la Fiesta Provincial de la Vendimia, se abordó la actualidad del sector vitivinícola en la región y los desafíos que enfrenta la actividad.
Favretto destacó que la vendimia de este año viene con buenas expectativas en cuanto a calidad de uva y producción, resaltando el trabajo que realizan las bodegas del Alto Valle para posicionar los vinos rionegrinos dentro del mercado nacional.
Sin embargo, uno de los puntos centrales de la charla fue la preocupación del sector por la ley de tolerancia cero de alcohol al conducir, una medida que —según explicó— ha impactado negativamente en el consumo y en el movimiento gastronómico y turístico vinculado al vino. Favretto sostuvo que el vino forma parte de la cultura y de la identidad productiva de la región, y que la normativa termina afectando directamente a bodegas, restaurantes y eventos donde el vino es protagonista.
En ese sentido, planteó que el sector no promueve el consumo irresponsable, pero considera que la tolerancia cero genera un freno en actividades como degustaciones, visitas a bodegas y eventos enológicos, perjudicando a una economía regional que depende en gran parte del turismo y la producción vitivinícola.
Finalmente, Favretto remarcó la importancia de seguir defendiendo y difundiendo el vino rionegrino, destacando el trabajo de los productores y la tradición vitivinícola del Alto Valle.
Información de Juanjo García.
