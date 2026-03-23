La comunidad de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos lamenta con profundo dolor el fallecimiento de la Dra. Adriana Catalina Caballero, una mujer cuya vida estuvo intrínsecamente ligada al crecimiento y la excelencia de nuestra institución.
Como Doctora en Ciencias Químicas, Adriana no solo volcó su vasto conocimiento en las aulas como Profesora Titular y, más tarde, como Profesora Consulta, sino que fue la arquitecta fundamental de nuestra identidad institucional. Su trayectoria es el reflejo de una voluntad inquebrantable que transformó nuestra realidad regional.
Antes de convertirse en nuestra primera Decana, Adriana asumió con valentía la dirección del entonces Asentamiento Universitario de Villa Regina. Fue en ese periodo donde su visión estratégica y su gestión incansable se convirtieron en el motor necesario para liderar la maduración de nuestra sede. Ella fue la artífice principal de la transición histórica que permitió al asentamiento alcanzar la jerarquía de Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos.
En este camino, su mayor orgullo y desvelo fue la entrega absoluta a la formación de recursos humanos de la universidad pública. Con una generosidad docente inigualable, formó generaciones de profesionales e investigadores, entendiendo que el capital más valioso de nuestra región reside en el conocimiento y la capacidad de su gente.
Su compromiso de servicio la llevó luego a ocupar cargos de máxima responsabilidad, como el Vicerrectorado de la Universidad Nacional del Comahue (2018-2022), donde defendió con la misma pasión los valores de una educación superior gratuita y de calidad.
Hoy, cada laboratorio, cada aula y cada profesional formado bajo su guía son testimonio vivo de su legado.
Recordaremos a la colega generosa, a la científica rigurosa y a la líder que supo soñar y construir la Facultad que hoy habitamos.
Acompañamos a su familia, colegas y amigos en este momento de pesar. Su huella permanecerá por siempre en la historia de nuestra institución.
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