WALTER ROJAS ANALIZA EL REGRESO DEL FEDERAL B Y EL PRESENTE DEL ATLÉTICO REGINA.

En una entrevista exclusiva con InfoRegina Radio, el delegado del Club Atlético Regina en la Liga Deportiva Confluencia, Walter Rojas, brindó detalles sobre los profundos cambios en la estructura del ascenso argentino y cómo afectarán a los equipos de la región. Tras la confirmación del Consejo Federal sobre el retorno del Torneo Federal B, el panorama para los clubes locales presenta nuevos desafíos y un camino más extenso hacia la élite.
EL REGRESO DEL FEDERAL B.
La noticia central es la reinstauración del Federal B, una categoría que había sido eliminada en 2017. Rojas explicó que, si bien la primera edición se conformará con invitados por mérito deportivo e infraestructura, el sistema de clasificación se estabilizará a través del Torneo Regional Amateur.
«Ahora tenés seis divisiones para llegar a Primera: la liga regional, el Amateur, el Federal B, el Federal A, la Primera Nacional y recién ahí el ascenso. Es un camino eterno», reflexionó Rojas.
Para la región patagónica, se estima que la representación será amplia debido a la cantidad de ligas (Confluencia, Rionegrina, Avellaneda, Bariloche y Rionegrina del Sur) y la presencia de «gigantes» regionales como Roca, La Amistad, Cipolletti o los clubes de Comodoro Rivadavia y Neuquén que buscarán su lugar por invitación o mérito.
ATLETICO REGINA Y EL REGIONAL AMATEUR.
Como vigente campeón de la Liga Deportiva Confluencia, el «Albo» ya tiene su plaza asegurada para el próximo Regional Amateur que iniciaría entre agosto y septiembre. Rojas destacó que este torneo será crucial:
- Premio mayor: Los finalistas del Amateur clasificarán directamente al nuevo Federal B 2027.
- Mérito deportivo: Ya no bastará con anotarse; ahora el acceso al clasificatorio patagónico será estrictamente por rendimiento en las ligas locales.
LA NUEVA CONFIGURACION DE LA LIGA CONFLUENCIA.
PREPARATIVOS PARA EL DEBUT.
Publicado en INFOREGINA.
https://inforegina.com.ar/deporte/walter-rojas-analiza-el-regreso-del-federal-b-y-el-presente-del-atletico-regina/
No hay comentarios:
Publicar un comentario