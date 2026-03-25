Con un joven de Regina, River venció a Inter Miami en el Mundial de Clubes Sub-12.
El joven surgido de Círculo Italiano tuvo su estreno con la camiseta de River en el Mundial de Clubes Sub-12. El equipo de Núñez se impuso 2-0 ante Inter Miami con Ian Fuentealba en cancha y este viernes cerrará la fase de grupos frente a Boca Juniors.
El adolescente, que dio sus primeros pasos en Círculo Italiano, dio el salto a Buenos Aires con la ilusión de continuar con su formación futbolística en el Millonario. Hoy atraviesa un presente inmejorable en un torneo prestigioso que reúne a 20 equipos de élite de los cinco continentes y se juega en la capital española del 25 al 29 de marzo de 2026.
En el estreno, River se impuso por 2-0 con goles de Liam Chaya y Bautista Villalba ante el conjunto de Florida. El equipo integra el Grupo A junto a Flamengo, Palmeiras y Boca Juniors.
Fuentealba tuvo una actuación destacada en el conjunto dirigido por Hernán Palermo. Con el marcador a favor, el reginense estuvo cerca de ampliar la diferencia a los 14 minutos. El 10 reginense picó la pelota en un mano a mano, pero el arquero de Florida alcanzó a desviarla al córner.
Minutos después, tuvo otra chance. A los 18, tras una buena jugada colectiva, sacó un derechazo que superó al arquero, pero un defensor de Inter Miami despejó sobre la línea y evitó el 3-0.
Tras este buen arranque, River volverá a presentarse este jueves a las 8:30 ante Palmeiras. Luego enfrentará a Flamengo a las 13 y cerrará la fase de grupos nada menos que ante Boca Juniors, el viernes a las 14.
Publicado en PODIO del Diario Río Negro.
https://www.rionegro.com.ar/deportes/con-sello-reginense-river-plate-vencio-a-inter-miami-en-el-mundial-de-clubes-sub-12-mira-el-debut-4514723/
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