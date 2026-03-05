Comienzan a trabajar para la nueva edición de la Fiesta Provincial de la Paella en Huergo.
Para comenzar a diagramar lo que será una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Paella Española, las Peñas y la Amistad, el municipio de Huergo convocó a entidades interesadas en ser parte de los festejos.
Aún no se anunció la fecha en la que se realizará esta nueva edición, aunque se prevé será en abril al igual que las celebraciones de los últimos años, ocupando un espacio en la zona céntrica de la localidad para facilitar el acceso a todos los visitantes.
Esta semana el municipio lanzó la convocatoria abierta a todas las instituciones tanto de Huergo como de otras localidades de Río Negro que tengan ganas de sumarse para la edición 16° de la Fiesta Provincial de la Paella Española, con el objetivo de poder diagramarla.
Las instituciones fueron convocadas para este viernes 6 de marzo a las 18 a una reunión informativa que se hará en el Centro Municipal de Actividades Culturales “Carlos Cantó”, ubicado en la avenida Colón al 669.
“Se compartirá información relevante sobre la organización del evento”, adelantaron desde el municipio en la invitación a las instituciones que se quieran sumar este año a la celebración.
