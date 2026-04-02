miércoles, 1 de abril de 2026

2 de abril. Acto Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,

 



Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se llevará a cabo mañana.


El programa dará inicio a las 10h con la ofrenda floral en el Monumento a los Caídos en Malvinas, ubicado en la Plazoleta 2 de Abril, sobre calle Las Heras.

El acto central comenzará a las 10.30h e incluirá el recibimiento de banderas, izamiento del pabellón nacional, entonación del Himno Nacional Argentino y del Himno de la Provincia de Río Negro, minuto de silencio, palabras de un ex combatiente y de una autoridad municipal, marcha de las Malvinas y retiro de banderas.

La interpretación de los himnos y la marcha estará a cargo de la Banda Municipal Romandino Grossi y el Coro Municipal. 
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