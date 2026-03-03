Club Atlético Regina incorpora nueva disciplina: Tiro con arco.

EL CLUB ATLÉTICO REGINA LE DA LA BIENVENIDA A LA DISCIPLINA TIRO CON ARCO.
En la jornada del lunes la Comisión Directiva del Club Atlético Regina junto a representantes de diferentes subcomisiones recibieron a la Subcomisión de Tiro con arco, disciplina que se incorpora desde este 2026 a la historia de nuestra institución y que estarán representando los colores en diferentes torneos de carácter regional y nacional.
Si bien el grupo se ha incorporado en este 2026 al club, ya venían trabajando por su cuenta siendo integrantes de FATARCO (Federación Argentina de Tiro con Arco).
La subcomisión de la disciplina estará conformada por:
· Presidente: Laura Amado
· Vicepresidente: César Sias
· Secretario: Marcos Iaria
· Tesorero: Walter Pancrazi
·Vocales: Marcos Gonzalez, Ramón Muñoz y Leandro Ortiz
· Revisor de cuentas: Federico Minor.
No hay comentarios:
Publicar un comentario