3º PROCESIÓN NÁUTICA 2026 VILLA REGINA - CHICHINALES.

Como todos los años Valkirias Rosas participó de la peregrinación náutica con la Virgen de Lourdes, desde la Isla 58 de Villa Regina hasta Balneario de Chichinales.
Esta Procesión Náutica "Con la Virgen de Lourdes fieles a la vida y al amor” que por el río Negro uniendo Villa Regina con la localidad de Chichinales.
Se realizaró el domingo 1º de marzo.
Organizada por la Parroquia San José Gabriel del Rosario Brochero y Grupo Remo y Amistad Perlas del Río Negro - Villa Regina.
