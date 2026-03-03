lunes, 2 de marzo de 2026

3º PROCESIÓN NÁUTICA 2026 VILLA REGINA - CHICHINALES.

 




Como todos los años Valkirias Rosas participó de la peregrinación náutica con la Virgen de Lourdes, desde la Isla 58 de Villa Regina hasta Balneario de Chichinales.



Información e imágenes de Valkirias Rosas.

Esta Procesión Náutica  "Con la Virgen de Lourdes fieles a la vida y al amor” que por el río Negro uniendo Villa Regina con la localidad de Chichinales.

Se realizaró el domingo 1º de marzo.

Organizada por la Parroquia San José Gabriel del Rosario Brochero y Grupo Remo y Amistad Perlas del Río Negro - Villa Regina.

Publicado por en
Etiquetas: , , , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)