Círculo Italiano rumbo a los 100 años. “𝑬𝒍 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒐 𝑵𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐”.

El Círculo Italiano, este año, cumple 100 años.
5 de diciembre Círculo Italiano cumple 100 años.
Un 5 de diciembre de 1926 un grupo de aquellos primeros colonos se reunían para fundar la Forza – Amore – Intelletto. La cual se renombrarse Dopolavoro y posteriormente se llamaría Círculo Italiano. La primera institución social, cultural y deportiva de la ciudad de Villa Regina.
“𝑬𝒍 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒐 𝑵𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐” -decía Don Dante Vesprini- que con justo recocimiento El Granate se llama Estadio "Dante Vesprini"
“𝑬𝒍 𝑪𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒐 𝑵𝒐𝒔𝒕𝒓𝒐” rumbo a los 100 años.
