sábado, 7 de marzo de 2026

Triatlón de la Vendimia. Actividad reprogramada.

 



El Municipio de Villa Regina informa que la actividad será re programada, para el 22 de marzo, debido a las condiciones climáticas.
