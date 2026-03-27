Norma Gonzalo asumió esta mañana como concejal en Regina del bloque Compromiso con Regina (CCR).

Norma Gonzalo asumió esta mañana como concejal en Regina.
En una sesión especial realizada esta mañana en el Concejo
Deliberante asumió como concejal Norma Gonzalo para ocupar la banca del bloque
Compromiso con Regina (CCR) tras la licencia solicitada por el intendente Luis
Albrieu y la reconfiguración institucional que esto generó al quedar el
presidente del cuerpo legislativo Maximiliano Garré al frente del Poder
Ejecutivo.
Durante la sesión se realizó la lectura del acta de
proclamación y posteriormente se votó por unanimidad el proyecto de resolución.
Luego, Gonzalo prestó juramento formal para asumir el cargo.
Gonzalo no es nueva en la función legislativa local, ya que
anteriormente se desempeñó como concejal durante el período 2015-2019.
“Ya supo desempeñar el cargo, estoy seguro que está
preparada y capacitada, nos va a aportar mucho y le deseo éxitos”, expresó el
edil Alejandro Cervera.
La asunción de Gonzalo se da a partir de la licencia sin
goce de haberes solicitada por el intendente Luis Albrieu por un período de 25
días desde el 18 de marzo.
De acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal,
el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré, quedó a cargo de la
Intendencia de manera interina durante este período.
En este contexto, la vicepresidenta primera del cuerpo,
Claudia Maidana, asumió hace pocos días la presidencia del Concejo Deliberante.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
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