viernes, 27 de marzo de 2026

Norma Gonzalo asumió esta mañana como concejal en Regina del bloque Compromiso con Regina (CCR).

 


Norma Gonzalo asumió esta mañana como concejal en Regina.

En una sesión especial realizada esta mañana en el Concejo Deliberante asumió como concejal Norma Gonzalo para ocupar la banca del bloque Compromiso con Regina (CCR) tras la licencia solicitada por el intendente Luis Albrieu y la reconfiguración institucional que esto generó al quedar el presidente del cuerpo legislativo Maximiliano Garré al frente del Poder Ejecutivo.

Durante la sesión se realizó la lectura del acta de proclamación y posteriormente se votó por unanimidad el proyecto de resolución. Luego, Gonzalo prestó juramento formal para asumir el cargo.

Gonzalo no es nueva en la función legislativa local, ya que anteriormente se desempeñó como concejal durante el período 2015-2019.

“Ya supo desempeñar el cargo, estoy seguro que está preparada y capacitada, nos va a aportar mucho y le deseo éxitos”, expresó el edil Alejandro Cervera.

La asunción de Gonzalo se da a partir de la licencia sin goce de haberes solicitada por el intendente Luis Albrieu por un período de 25 días desde el 18 de marzo.

De acuerdo a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré, quedó a cargo de la Intendencia de manera interina durante este período.

En este contexto, la vicepresidenta primera del cuerpo, Claudia Maidana, asumió hace pocos días la presidencia del Concejo Deliberante.

Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.

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