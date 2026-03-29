EL AEROCLUB DE VILLA REGINA CUMPLE 70 AÑOS Y LO FESTEJA CON UN FESTIVAL AÉREO INTERNACIONAL.

La institución vive un presente de plena reactivación y celebración. Con la escuela de pilotos en marcha y una renovada flota operativa; preparan un show acrobático para el aniversario en mayo y un bingo familiar en abril para recaudar fondos.
El Aeroclub de Villa Regina transita un 2026 de celebraciones y crecimiento consolidado. En una entrevista mantenida con InfoRegina, Maicol Portone, integrante de la comisión directiva, brindó detalles sobre el presente de la entidad, los desafíos de la formación de nuevos pilotos y la ambiciosa agenda de eventos programada para los próximos meses.
FORMACION LOCAL. LA ESCUELA DE PILOTOS ESTÁ ACTIVA.
Uno de los hitos más importantes de la gestión actual ha sido la adquisición de un avión biplaza, una aeronave de menor potencia y consumo que el cuatriplaza tradicional, lo que permite dictar el curso de Piloto Privado con mayor rentabilidad y a menores costos para los alumnos. «Hoy estamos en condiciones de formar pilotos propios en Villa Regina, algo que antes requería convenios con aeroclubes vecinos», destacó Portone.
Actualmente, la escuela cuenta con unos siete alumnos de la localidad y zonas aledañas como Choele Choel. Si bien los instructores provienen de ciudades como Neuquén o Bahía Blanca, la meta institucional es contar a corto plazo con un instructor radicado en la zona para dar mayor difusión y disponibilidad diaria a la actividad.
Respecto a los requisitos, Portone aclaró que cualquier persona mayor de 17 años puede iniciar el curso, siempre que obtenga la certificación médica aeronáutica (CMAE). El trayecto demanda 40 horas de vuelo, que cada alumno realiza a su ritmo según su disponibilidad de tiempo y recursos.
EL 70° ANIVERSARIO SERA CON UN FESTIVAL DE ALTO VUELO.
El plato fuerte del año será el 9 y 10 de mayo, fecha elegida para celebrar los 70 años de la institución con un festival aéreo de gran magnitud.
El evento promete superar ediciones anteriores con:
- Shows acrobáticos y presencia de aeronaves civiles.
- Convocatoria al Helicóptero del Ejército y unidades de la Fuerza Aérea.
- Participación internacional: se confirmó la llegada de pilotos y delegaciones de Chile (Villarrica), devolviendo la visita realizada por representantes reginenses en febrero pasado.
- Paseo gastronómico y cultural: en conjunto con las áreas de Turismo municipal y provincial, habrá carros de comida y ferias de emprendedores.
UN BINGO FAMILIAR PARA RECAUDAR FONDOS.
Para solventar los costos de organización del aniversario, el Aeroclub organizará un Gran Bingo Familiar el 11 de abril a las 21:00 horas en las instalaciones del CEM 70.
- Premios: Más de 3 millones de pesos en total.
- Valor del cartón: 15.000 pesos.
El objetivo es reunir los fondos necesarios para garantizar que el festival de mayo sea de acceso y disfrute para toda la comunidad.
LOS VUELOS DE BAUTISMO, LA OPCION DE VER EL VALLE DESDE OTRA PERSPECTIVA.
Publicado en INFOREGINA.
https://inforegina.com.ar/entrevistas/el-aeroclub-de-villa-regina-cumple-70-anos-y-lo-festeja-con-un-festival-aereo-internacional/
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