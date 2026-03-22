EL TRIATLÓN DE LA VENDIMIA DESAFIÓ AL CLIMA.

Ni el frío ni la llovizna persistente pudieron detener la mística de una de las pruebas más tradicionales del Alto Valle. Este domingo 22 de marzo, la Isla 58 se vistió de gala para recibir la 31° edición del Triatlón de la Vendimia, una competencia que demostró que el temple de los atletas es más fuerte que cualquier alerta meteorológica.
Originalmente programada para el pasado domingo 8, la carrera debió ser postergada debido a las inclemencias climáticas. Sin embargo, el destino quiso que este domingo las condiciones fueran igualmente desafiantes: temperaturas bajas y una llovizna constante enmarcaron el circuito, sumando una dosis extra de épica a cada brazada, pedalada y zancada.
UN CIRCUITO EXIGENTE POR TIERRA Y AGUA,
La competencia, que centralizó su actividad en el balneario municipal, puso a prueba la resistencia de los participantes en tres etapas bien diferenciadas:
- Natación: 1,8 km de nado aprovechando las aguas del Río Negro.
- Ciclismo: 33 km de recorrido por los tradicionales caminos rurales de la zona.
- Pedestrismo: 7,5 km de trote final dentro del pintoresco predio de la Isla 58.
LOS DUEÑOS DE LA GLORIA,
En la categoría individual, el joven Francisco Adami se alzó con la victoria general masculina, ratificando su gran momento deportivo. Por el lado de las damas, Florencia Padial demostró su jerarquía quedándose con el primer puesto del podio femenino.
En la modalidad de postas, el trío conformado por Argat, Rosas y Araya fue el más veloz, coordinando esfuerzos de manera impecable para cruzar la meta antes que nadie.
LOS GANADORES DE CADA CATEGORIA FUERON:
- Individual – Masculino – 16 a 18 años – Francisco Adami
- Individual – Masculino – 19 a 30 años – Ulises Toledo
- Individual – Masculino – 31 a 39 años – Juan Pedro Larroulet
- Individual – Masculino – 40 a 49 años – Martín Payllalef
- Individual – Masculino – 50 a 59 años – Luis Choilaf
- Individual – Masculino – 60 a 69 años – Francisco Carrasco
- Individual – Femenino – Hasta 35 años – Florencia Padial
- Posta – Caballeros – +81 años – Damián Argat, Federico Rosas y Martín Araya
- Posta – Caballeros – Hasta 80 años – Matías Payllalef, Brian Baboneix y Luciano Roa
- Mista – + 81 años – Angela Quinteros, David Torrejón y Daniel Beron.
- Publicado en INFOREGINA.
- https://inforegina.com.ar/deporte/el-triatlon-de-la-vendimia-desafio-al-clima/
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