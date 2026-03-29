La Liga Deportiva Confluencia en la tercera fecha del Torneo
Apertura.
Resultados.
En 1ra división, el Club Social y Deportivo Godoy logró un triunfo
frente a Independiente de Catriel por 3 a 1. La vuelta de este Club de Gral.
Enrique Godoy tras 34 años de ausencia en la Liga Confluencia se da con
victorias.
El equipo se plantó de visitante, impuso condiciones y ganó
con goles de Alonso Lerbanne, Damián Cerles y Guillermo Bustos.
El Círculo Italiano sufrió derrotas en el Maiolino.
- Derrota de la Predécima de Circulo Italiano por
2 a 0 ante el Deportivo Roca.
- En 3era División fué victoria del naranja por
2 a 1 con gol de Yerar Roth para el Granate.
- En 1era División fue caída por 4
a 0 por la Zona Campeonato.
El Club Atlético Regina juega el lunes en su estadio recibe
al Club Cipolletti este lunes desde 18.00 horas en predécima, 19.00 horas en
tercera y 21.00 horas en primera división según informan desde redes sociales.
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Otros resultados.
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