domingo, 29 de marzo de 2026

La Liga Deportiva Confluencia en la tercera fecha del Torneo Apertura. Resultados.

 



La Liga Deportiva Confluencia en la tercera fecha del Torneo Apertura.

Resultados.

En 1ra división, el Club Social y Deportivo Godoy logró un triunfo frente a Independiente de Catriel por 3 a 1. La vuelta de este Club de Gral. Enrique Godoy tras 34 años de ausencia en la Liga Confluencia se da con victorias.

El equipo se plantó de visitante, impuso condiciones y ganó con goles de Alonso Lerbanne, Damián Cerles y Guillermo Bustos.

El Círculo Italiano sufrió derrotas en el Maiolino. 

-  Derrota de la Predécima de Circulo Italiano por 2 a 0 ante el Deportivo Roca.

-  En 3era División fué victoria del naranja por 2 a 1 con gol de Yerar Roth para el Granate.

- En 1era División fue caída por 4 a 0 por la Zona Campeonato.

El Club Atlético Regina juega el lunes en su estadio recibe al Club Cipolletti este lunes desde 18.00 horas en predécima, 19.00 horas en tercera y 21.00 horas en primera división según informan desde redes sociales.

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Otros resultados.

LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA / ZONA CAMPEONATO /
RESULTADOS / Fecha #3
CIMAC 2 FERNANDEZ ORO 1 (3era 0/0)
UNION 2 DEP. HUERGO 3 (3era 2/2)
A.REGINA vs CIPOLLETTI (Lun 30/3 – 3° 19.00 Hs / 1° 21.00 Hs)
DEPORTIVO ROCA 4 CIRCULO 0 (3era 2/1)
SAN MARTIN 1 ARG.DEL NORTE 1 (3era 1/1)
LA AMISTAD 7 P.PAMPEANOS 1 (3era 2/0)
CATRIEL 0 A.PILLMATÚN 1 (3era 2/2)
Superdeportivo.

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