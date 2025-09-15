COMUNICADO DE LU 16 RADIO RIO NEGRO.
Hazte eco de versiones de terceros que ni siquiera tienen certeza de una información y construiras una noticia rimbombante, emotiva o que despierte odio...pero totalmente falsa. Y eso lamentablemente sucede con respecto a lo que se vive actualmente con la programación de LU16 AM 1000 Radio Río Negro.
Los integrantes de la Cooperativa que lleva adelante los destinos de esta histórica radio se ven en el compromiso de aclarar algunos comentarios y desestimar algunas falacias que por estos días circulan en la región.
1- La Cooperativa de Trabajo LU16 Radio Río Negro Ltda. Firmó un convenio con Medios del Aire de General Roca, mediante el cual este retransmite la programación que se genera en dicha ciudad las 24hs del día. A cambio se asiste tecnicamente al medio reginense (algo que por nuestros propios medios ya no podíamos hacer).
2-La programación de Medios del Aire durante la mañana es de producción local por lo que permite claramente cubrir y compartir información de Regina y sus alrededores.
3-Con respecto a las producciones originadas en los estudios de LU16, las mismas se siguen realizando con total normalidad los fines de semana a través de la FM 92,7MHz, respetandose por consiguiente el compromiso que tenemos con los amigos auspiciantes. Tambien se aclara que los mismos siguen presentes a través de sus publicidades en la programación bajo convenio.
Finalmente repudiamos algunos comentarios por falaces y maliciosos que indican que la radio LU16, con este convenio en marcha, censura o no permite la posibilidad de llevar adelante algun proyecto radial y lo que es peor y lo sentimos con mucho dolor, que la radio se ha “vendido”.
Desde ya se invita a todo vecino, representante de una institución o a los colegas periodistas (lamentablente algunos difundiendo falsa información)a que se acerquen para poder comentarles cual es el camino que comienza a transitarse a partir de ahora. Un abrazo a todos y por muchos años más de vida de esta querida radio!
SEGUIMOS EN EL AIRE , CON MAS PRESENCIA.
