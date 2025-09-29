CENA DE GALA 50 AÑOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS DE VILLA REGINA. Entradas a la venta en la Secretaría de Extensión FACTA,

Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos UNCo celebra este año 50 años de historia.
Este 2025 es un año muy especial para la comunidad FACTA.
La Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FACTA) cumple 50 años de historia, de logros, desafíos y crecimiento compartido.
La celebración se hará con una Cena de Gala programado para el sábado 15 de noviembre de 2025, a las 21:00 hs, en el SUM de la Escuela Industrial (I.N.S.R.)- Villa Regina.
Ya podés conocer el menú de la cena.
Sábado 15 de noviembre de 2025 - 21:00 hs
SUM de la Escuela Industrial (I.N.S.R.) – Villa Regina
Entradas a la venta en la Secretaría de Extensión FACTA (Reconquista y 25 de Mayo – Villa Regina) de 8 a 12 y de 14 a 17hs.
Valor: $60.000 hasta el 5 de noviembre. Luego de esa fecha $65.000.
¡Reservá tu lugar y sumate a esta celebración única!
