domingo, 21 de septiembre de 2025

RESULTADOS DE LOS CLUBES REGINENSES. 30º fecha de fútbol regional de la Liga Deportiva Confluencia.

 



Este fin de semana se vivió una nueva fecha la 30º de fútbol regional de la Liga Deportiva Confluencia.

RESULTADOS DE LOS CLUBES REGINENSES.

Ganó EL ALBO. Goleada de 6 a 0 ante Fernández Oro.

Con goles de Rubén García (cuatro), Tobías Rivas y Franco López, el Club Atlético Regina se impuso por goleada 6-0 ante Fernández Oro en casa.

En tercera también ganó EL ALBO.

Con goles de Mateo Haberkorn  (dos), Rubén Ferraro y Franco San Martín, se impuso 4-0 ante Fernández Oro en tercera división.

¡FINAL DEL PARTIDO EN PRIMERA DIVISIÓN!

El GRANATE, con gol de Leandro Quijon, igualó 1 a 1 ante Petroleros Pampeanos por la fecha 30 de la Liga Deportiva Confluencia.

¡FINAL DEL PARTIDO EN TERCERA DIVISIÓN!

El Grana, con goles de Joaquín Balle empató 2 a 2 ante Petroleros Pampeanos por la fecha 30 de la Liga Deportiva Confluencia.

