6ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante en el Polideportivo Cumelen.

6ª Fiesta Provincial del Inmigrante.
Con la presencia de más de 30 agrupaciones y academias de danzas, la fiesta contará con música, gastronomía y cultura en dos jornadas para toda la familia.
El sábado 6 la apertura se realizará a las 21:00 con Fundación Cultural Patagonia y un gran cierre a puro baile popular, mientras que el domingo 8 será a las 16:30 con una cocina en vivo de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos – UNCo.
El costo de la entrada es de $2.000 y se puede adquirir en puerta únicamente. Menores de 12 años ingresan gratis.
No hay comentarios:
Publicar un comentario