jueves, 4 de septiembre de 2025

6ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante en el Polideportivo Cumelen.

 



6ª Fiesta Provincial del Inmigrante.
El Municipio de Villa Regina invita a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de la 6ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante, que se realizará el sábado 6 y domingo 7 de septiembre en el Polideportivo Cumelen.
Con la presencia de más de 30 agrupaciones y academias de danzas, la fiesta contará con música, gastronomía y cultura en dos jornadas para toda la familia.
El sábado 6 la apertura se realizará a las 21:00 con Fundación Cultural Patagonia y un gran cierre a puro baile popular, mientras que el domingo 8 será a las 16:30 con una cocina en vivo de la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos – UNCo.
El costo de la entrada es de $2.000 y se puede adquirir en puerta únicamente. Menores de 12 años ingresan gratis.
¡Los esperamos para festejar la diversidad cultural de nuestra ciudad!

*** Municipalidad de Villa Regina.
