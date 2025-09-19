viernes, 19 de septiembre de 2025

Cumplen la última voluntad de la escritora Silvia Montoto de Lazzeri.

 


¡𝗛𝗼𝗺𝗲𝗻𝗮𝗷𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮 𝗦𝗶𝗹𝘃𝗶𝗮 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗼𝘁𝗼!

Hoy rendimos homenaje a la escritora Silvia Montoto, quien nos dejó recientemente y cuya última voluntad fue que sus libros lleguen a las escuelas de nuestra ciudad. Gracias al gesto de su esposo, que acercó ejemplares a la Dirección de Cultura, pudimos cumplir con ese deseo tan noble y significativo.

𝗟𝗼𝘀 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗮: ESRN N°145, N°70 y N°11, CET N°18, Instituto Nuestra Señora del Rosario, Escuela Agraria, Escuela N°58, N°52, N°316, N°220, Escuela Antártida Argentina y la Escuela para Jóvenes N° 1. ¡𝑺𝒖 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒓𝒂́ 𝒗𝒊𝒗𝒐 𝒆𝒏 𝒄𝒂𝒅𝒂 𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂!

Fuente: Municipio Villa Regina y Cultura Villa Regina.

http://elreginense.blogspot.com/2025/07/fallecimiento-de-silvia-angelica-montoto.html

http://regina-vamospormasjuntos.blogspot.com/search/label/Silvia%20Ang%C3%A9lica%20Montoto%20de%20Lazzeri.

