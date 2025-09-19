Cumplen la última voluntad de la escritora Silvia Montoto de Lazzeri.

¡𝗛𝗼𝗺𝗲𝗻𝗮𝗷𝗲
𝗮
𝗹𝗮
𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗮
𝗦𝗶𝗹𝘃𝗶𝗮
𝗠𝗼𝗻𝘁𝗼𝘁𝗼!
Hoy rendimos homenaje a la escritora Silvia Montoto, quien
nos dejó recientemente y cuya última voluntad fue que sus libros lleguen a las
escuelas de nuestra ciudad. Gracias al gesto de su esposo, que acercó
ejemplares a la Dirección de Cultura, pudimos cumplir con ese deseo tan noble y
significativo.
𝗟𝗼𝘀 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼𝘀
𝗳𝘂𝗲𝗿𝗼𝗻
𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼𝘀
𝗮:
ESRN N°145, N°70 y N°11, CET N°18, Instituto Nuestra Señora del Rosario,
Escuela Agraria, Escuela N°58, N°52, N°316, N°220, Escuela Antártida Argentina y
la Escuela para Jóvenes N° 1. ¡𝑺𝒖 𝒍𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐
𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒓𝒂́
𝒗𝒊𝒗𝒐
𝒆𝒏
𝒄𝒂𝒅𝒂
𝒍𝒆𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂!
Fuente: Municipio Villa Regina y Cultura Villa Regina.
http://elreginense.blogspot.com/2025/07/fallecimiento-de-silvia-angelica-montoto.html
http://regina-vamospormasjuntos.blogspot.com/search/label/Silvia%20Ang%C3%A9lica%20Montoto%20de%20Lazzeri.
