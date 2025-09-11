Se viene 14ª Edición del “PEDALEANDO 24 HORAS POR UN SUEÑO".
Anunciaron una nueva edición del “Pedaleando 24 Horas por un Sueño” en Regina.
La décimo cuarta edición del “Pedaleando 24 Horas por un Sueño” ya está en marcha con el anuncio oficial de convocatoria a sumarse a la cruzada abierta a toda la comunidad. Integrantes del Club de Leones de Villa Regina junto a instituciones de la localidad hicieron el anuncio.
La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos con el aporte solidario de la comunidad, mientras durante 24 horas está habilitado un circuito en las calles que bordean la Plaza de los Próceres en el centro de la ciudad para girar en bicicletas, caminando, patinetas o patines.
Al mismo tiempo se podrá disfrutar de espectáculos que se suman en forma solidaria para el entretenimiento de todos los asistentes.
La convocatoria es para el sábado 4 y domingo 5 de octubre. La actividad comenzará a las 18 del sábado y se extenderá hasta el mismo horario del domingo, mientras que recaudan fondos.
Indicaron que a través de la página del Pedaleando, se habilitó la inscripción de todos los que deseen participar en la cruzada para, de esta manera, poder contar con una cobertura de seguro de quienes giran con las bicis en torno a la plaza. La inscripción es totalmente gratuita y garantiza contar con la cobertura en caso de algún accidente.
Este año, el dinero que se pueda juntar estará destinado a la continuidad del proyecto RIE (Recicla, Incluye, Educar), que apunta a crear una planta de reciclado para que puedan trabajar personas con discapacidad y aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El proyecto se puso en marcha hace un año y se avanzó en la construcción de la platea donde se levantará el galpón del taller para el reciclado. Este año, se aspira reunir un $40.000.000 para poder completar la construcción.
En forma paralela, atender una de las cuestiones prioritaria en cuanto al cuidado del ambiente aprovechando elementos que pueden ser reciclados para elaborar elementos que pueda comprar la comunidad.
“Estamos poniendo en marcha otra vez este sueño se llama Pedaleando 24 Horas por un Sueño; es la décimo cuarta edición que se lleva adelante con el aliciente de estar trabajando en un proyecto muy ambicioso que no solamente tiene que ver con los materiales, sino con el lograr integrar y hacer confluir a todas las instituciones de Villa Regina”, señaló Martín Torres integrante del Club de Leones.
Por su parte, Hugo Calió, presidente del Club de Leones de Regina apuntó que “fundamentalmente la idea es poder explicar bien qué significa Regina RIE, porque, tal vez, la gente cree que es una movida del Club de Leones solamente y es un concepto mucho más amplio”.
“No es solamente incluir a las personas con discapacidad, sino también estamos trabajando con el ambiente. Entonces estamos tratando de que, en un tiempo que no sea muy lejano, nosotros podamos como comunidad hacer tratamiento de residuos. Y es el fin de todo esto, como una quimera, generar un lugar donde estén incluidos incluidas las personas con discapacidad y las que están en una situación de vulnerabilidad”, concluyó.
