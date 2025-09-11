jueves, 11 de septiembre de 2025

Se viene 14ª Edición del “PEDALEANDO 24 HORAS POR UN SUEÑO".

 


Los días 4 y 5 de octubre se reeditará una nueva edición de La Cruzada Solidaria emblemática de nuestra ciudad; siendo así está, la decimo cuarta edición del “Pedaleando 24 Horas por un Sueño”, ya convertida en una Fiesta Provincial. El Club de Leones local apoyado y acompañado por instituciones nucleadas en la agrupación Regina Solidaria decidió que este año, nuevamente todo lo recaudado vaya directamente a la obra de la ya iniciada planta de reciclado, para que puedan en el futuro trabajar personas con discapacidad y aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Para poder avanzar con la obra y verla culminada se necesitan reunir alrededor de unos 40 millones de pesos y si bien es un número difícil de alcanzar, las ganas y la voluntad asociadas a la Solidaridad de nuestra comunidad y la de las localidades vecinas, seguramente harán posible arrimarse a la cifra deseada.
Sin dudas el Pedaleando 24 Horas por un Sueño está ante un nuevo desafío y es simplemente trabajar, acompañar y apoyar el proyecto RIE (Reciclar, Incluir, Educar) de la mano de la Asociación Civil Amuchen; estando convencidos de que se logrará visibilizar la necesidad de contar con la planta antes mencionada.
Anunciaron una nueva edición del “Pedaleando 24 Horas por un Sueño” en Regina.

La décimo cuarta edición del “Pedaleando 24 Horas por un Sueño” ya está en marcha con el anuncio oficial de convocatoria a sumarse a la cruzada abierta a toda la comunidad. Integrantes del Club de Leones de Villa Regina junto a instituciones de la localidad hicieron el anuncio.

La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos con el aporte solidario de la comunidad, mientras durante 24 horas está habilitado un circuito en las calles que bordean la Plaza de los Próceres en el centro de la ciudad para girar en bicicletas, caminando, patinetas o patines.

Al mismo tiempo se podrá disfrutar de espectáculos que se suman en forma solidaria para el entretenimiento de todos los asistentes.

La convocatoria es para el sábado 4 y domingo 5 de octubre. La actividad comenzará a las 18 del sábado y se extenderá hasta el mismo horario del domingo, mientras que recaudan fondos.

Indicaron que a través de la página del Pedaleando, se habilitó la inscripción de todos los que deseen participar en la cruzada para, de esta manera, poder contar con una cobertura de seguro de quienes giran con las bicis en torno a la plaza. La inscripción es totalmente gratuita y garantiza contar con la cobertura en caso de algún accidente.

Este año, el dinero que se pueda juntar estará destinado a la continuidad del proyecto RIE (Recicla, Incluye, Educar), que apunta a crear una planta de reciclado para que puedan trabajar personas con discapacidad y aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El proyecto se puso en marcha hace un año y se avanzó en la construcción de la platea donde se levantará el galpón del taller para el reciclado. Este año, se aspira reunir un $40.000.000 para poder completar la construcción.

En forma paralela, atender una de las cuestiones prioritaria en cuanto al cuidado del ambiente aprovechando elementos que pueden ser reciclados para elaborar elementos que pueda comprar la comunidad.

“Estamos poniendo en marcha otra vez este sueño se llama Pedaleando 24 Horas por un Sueño; es la décimo cuarta edición que se lleva adelante con el aliciente de estar trabajando en un proyecto muy ambicioso que no solamente tiene que ver con los materiales, sino con el lograr integrar y hacer confluir a todas las instituciones de Villa Regina”, señaló Martín Torres integrante del Club de Leones.

Por su parte, Hugo Calió, presidente del Club de Leones de Regina apuntó que “fundamentalmente la idea es poder explicar bien qué significa Regina RIE, porque, tal vez, la gente cree que es una movida del Club de Leones solamente y es un concepto mucho más amplio”.

“No es solamente incluir a las personas con discapacidad, sino también estamos trabajando con el ambiente. Entonces estamos tratando de que, en un tiempo que no sea muy lejano, nosotros podamos como comunidad hacer tratamiento de residuos. Y es el fin de todo esto, como una quimera, generar un lugar donde estén incluidos incluidas las personas con discapacidad y las que están en una situación de vulnerabilidad”, concluyó.

Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.

https://www.lcr.com.ar/noticias/2025/09/10/34507-anunciaron-una-nueva-edicion-del-pedaleando-24-horas-por-un-sueno-en-regina


*** Para conocimiento de las actividades del Club de Leones de Villa Regina,

Pedaleando Veinticuatro Horas Solidario / Facebook 


20 de mayo Villa Regina .
Desde el Club de Leones de V.R, queremos informar, con una inmensa alegría y entusiasmo, que hoy martes 20/05/2025 se está ejecutando la platea del TALLER R.I.E (Recicla , Incluye y Educa), un taller destinado a la comunidad y ubicado en el predio de Amuchen.
El objetivo primordial del mismo es generar una salida laboral para chicos/as con discapacidad, desde el reciclado.
Este espacio también lo podrán utilizar distintas organizaciones e instituciones.
Está obra es financiada por lo recaudado en la Fiesta Provincial Pedaleando Solidario 2022 y 2024.
También queremos agradecer a las siguientes empresas e instituciones que nos ayudan y nos acompañan:
- Corralón Carlos Islas
- Al constructor Pablo Herrera.
- A la empresa Zigma por la Maquinaria.
- Familia Teruel por el Calcareo.
- Retropalas Mix por el Hormigón.
- Consorcio de Riego (V.R) por la máquina apisonadora.
- Institución Amuchen por el espacio en su predio.
- Municipalidad y Concejo Deliberante de V.R, por el comodato del terreno DC 06-1-B-763-11A.
- Agrobar Organicos SAS por la allanadora.
