Viedma.
PROVINCIAL DE NATACIÓN.
Organizado por el Club Atlético Villa Congreso de Viedma y fiscalizado por la “Fe.Ri.Na.” (Federación Rionegrina de Natación), se disputo una nueva fecha del Provincial de Natación.
El evento se llevo a cabo en el Natatorio Provincial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, del mismo tomaron parte 338 nadadores provenientes de los clubes y natatorios de la Provincia: Club Atlético Cipolletti, Circulo italiano de Villa Regina, Deportivo Roca y Del Progreso de Gral. Roca, Nahuel Huapi de Bariloche, Club Sportsman de Choele Choel, Club Sol de Mayo de Viedma, Unión Alem Progresista de Allen, Pehuenes de Bariloche, Club Sol y Paz de Bariloche, y Club “Aqua” de Bariloche.
RESULTADOS FINALES
1°) Club del Progreso con 661 puntos (Gral Roca)
2°) Club Los Pehuenes: 590 (Bariloche)
3°) Club Cipolletti Río Negro: 503 (Cipolletti)
4°) Club Deportivo Roca: 445 (Gral Roca)
5°) Sportsman Club: 391 (Coléele Choel)
6°) Club Nahuel Huapi 295 (Bariloche )
7°) Círculo Italiano 135 (Villa Regina)
8°) Club Unión Alem Progresista: 67 (Allen)
9°) Club Villa Congreso Viedma: 27 (Viedma)
MARCAS TÉCNICAS:
Paulina Ramello (Club Sportsman, Choele Choel)
Récord en los 50m estilo libre (Menor Federada)
Federico Bottos (Club Deportivo Roca)
Récord en los 50m estilo libre (Cadete Federado)
® RÉCORD NACIONAL
Federico Bottos (Club Deportivo Roca)
Tiempo: 23.62 en 50mts. Libre
RÉCORDS PROVINCIALES:
Paulina Ramello (Club Sportsman): 50m libre — 28.47
Federico Bottos (Club Deportivo Roca): 100m libre — 52.79
Alejo Cabanillas (Club Los Pehuenes): 100m espalda — 57.02
Club Los Pehuenes: 400m combinado con relevo — 4:02.01
Federico Bottos (Club Deportivo Roca): 100m espalda — 57.94
Alejo Cabanillas (Club Los Pehuenes): 200m combinados — 2:11.98
Club Los Pehuenes: 400m libre con relevo — 3:39.73
Radio Slogan 94.7 agradece el Informe, gentileza de Gastón Castera Fe.Ri.Na.
*** Fuente de información: Radio Slogan.
