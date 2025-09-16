martes, 16 de septiembre de 2025

Fiesta Provincial PEDALEANDO 24 HORAS POR UN SUEÑO - 4 Y 5 DE OCTUBRE EN LA PLAZA DE LOS PROCERES.

 


El ingreso y participación de la Fiesta Provincial PEDALEANDO 24 HORAS POR UN SUEÑO, es libre y gratuita.
Necesitamos tu inscripción para el seguro de la fiesta !!!
TE ESPERAMOS ESTE 4 Y 5 DE OCTUBRE EN LA PLAZA DE LOS PROCERES.
*** Pedaleando Veinticuatro Horas Solidario.
Publicado por en
Etiquetas: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)