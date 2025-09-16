martes, 16 de septiembre de 2025
Fiesta Provincial PEDALEANDO 24 HORAS POR UN SUEÑO - 4 Y 5 DE OCTUBRE EN LA PLAZA DE LOS PROCERES.
El ingreso y participación de la Fiesta Provincial PEDALEANDO 24 HORAS POR UN SUEÑO, es libre y gratuita.
Necesitamos tu inscripción para el seguro de la fiesta !!!
https://forms.gle/Qa7xUtRyF76mmkLV9
TE
ESPERAMOS ESTE 4 Y 5 DE OCTUBRE EN LA PLAZA DE LOS PROCERES.
***
Pedaleando Veinticuatro Horas Solidario.
Acción Comunitaria.
Noticias.
