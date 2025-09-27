El Consejo Nacional renovó sus autoridades.
El sábado 27 de septiembre se desarrolló la Asamblea General
Ordinaria del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina, donde se realizó la elección de autoridades que tendrán como
objetivo la conducción de la Institución para los siguientes cuatro años.
La Comisión Directiva del Consejo de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina quedó constituida de la
siguiente manera:
• Presidente, Carlos Milanesi (Federación Ciudad Autónoma de
Buenos Aires)
• Vicepresidente 1ero, Manuel Gutiérrez (Federación Salta)
• Vicepresidente 2do, Ricardo Alcalde (Federación La Rioja)
• Vicepresidente 3ero, Catalina Suarez (Agrupación Bomberos
Unidos de Salta)
• Vicepresidente 4to, Julio Cabur (Federación Catamarca)
• Secretario General, Daniel Vicente (Federación Bonaerense)
• Prosecretario General, Sergio Cuello (Federaciòn San Juan)
• Tesorero, José Calderón (Federación Río Negro)
• Protesorero, Waldemar Laumann (Misiones)
• Secretario Actas, Jorge Muñoz (Federación Jujuy)
• Prosecretario de Actas, Lourdes Poblete (Federación del
Norte de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Tucumán)
• Secretario de Relaciones Públicas, Jorge Godoy (Federación
Provincia del Chaco)
• Prosecretario de Relaciones Públicas, Nahuel Colombati
(Agrupación Serrana)
Cabe mencionar que los cargos de Directores Titulares están
integrados por representantes de las Federaciones de Bomberos Voluntarios del
país.
El Tribunal de Cuentas, por su parte, estará integrado en
condición de miembros titulares por representantes de las Federaciones de
Mendoza, Santiago del Estero y Tucumán.
27 de Septiembre del 2025.
Fuente de información:
Bomberos Voluntarios de la
República Argentina.
