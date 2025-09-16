El Reginense Federico Bottos batió un récord nacional en Viedma. La gran figura fue Federico Bottos, de Deportivo Roca.

Del Progreso ganó el Provincial de Natación y Federico
Bottos batió un récord nacional en Viedma.
El club Del Progreso se quedó con el título en el tercer
Provincial de Natación, en Viedma. La gran figura fue Federico Bottos, de
Deportivo Roca, quien brilló, obtuvo varias marcas y alcanzó un récord
nacional. En la rama femenina, se destacó Paulina Ramello, de Sportsman de
Choele Choel.
El certamen se disputó en el Natatorio Provincial del
Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro y contó con la
participación de 338 nadadores de toda la provincia. El gran ganador fue Del
Progreso (Roca), que se impuso con 661 puntos y se quedó con el primer lugar
del podio. Lo siguieron Los Pehuenes (Bariloche) (590) y el club Cipolletti
(503).
Más allá de lo colectivo, el Provincial tuvo a Federico
Bottos como protagonista. El reginense, representante de Deportivo Roca,
deslumbró con una actuación histórica en Viedma. Consiguió la mejor marca
técnica y además, batió un récord nacional en los 50 metros libres con un
tiempo de 23.62 segundos. Según indicó Manantial Deportivo, la marca llevaba
vigente desde 2009 y lo consolida como una figura destacada de la natación.
Todos los resultados finales
Del Progreso (Roca): 661
Los Pehuenes (Bariloche): 590
Cipolletti: 503
Deportivo Roca: 445
Sportsman (Choele Choel): 391
Club Nahuel Huapi (Bariloche): 295
Círculo Italiano (Villa Regina): 135
Unión Alem Progresista (Allen): 67
Villa Congreso (Viedma): 27
De lo publicado en Podio del Diario Río Negro.
https://www.rionegro.com.ar/deportes/del-progreso-gano-el-provincial-de-natacion-y-federico-bottos-batio-un-record-nacional-en-viedma-4300703/
::: ::: :::
NATACIÓN - El Depo dijo presente en un nuevo torneo
Provincial, sumó una muy buena tarea en equipo
en Viedma y Federico Bottos volvió a ser la gran figura con récords
nacionales, provinciales y marcas técnicas. Para el aplauso!!! Felicitaciones!!!
Entre el viernes 12 y domingo 14, en el Natatorio Provincial
del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro y con la
organización del club Villa Congreso de Viedma, se desarrolló el tercer
Provincial del 2025 y allí dijo presente el "naranja", sumando el 4º
puesto de la clasificación final y con Federico Bottos, una vez más brillando.
El Depo sumó 445 puntos, logrando el cuarto puesto. El
campeón fue Del Progreso con 661 unidades, escoltado por Pehuenes de Bariloche
con 590 y Cipolletti con 503.
Luego clasificaron Sportsman Club (391), Club Nahuel Huapi
Bariloche (295), Círculo Italiano Villa Regina (135), Unión Alem Progresista de
Allen (67) y Villa Congreso Viedma (27).
En lo individual, lo de Fede Bottos fue espectacular. Logró
la mejor marca técnica, con récord, en los 50 metros libres (Cadete Federado);
el nuevo récord nacional (no se bajaba la marca desde 2009) en los 50 libres
con 23s62/100, además de las nuevas marcas provinciales en 100 libres (52s79) y
100 espalda (57s94).
La delegación “naranja”, encabezada por los entrenadores
Valentina Fernández e Ignacio Rubio contó con las siguientes nadadoras y
nadadores:
Uma Arévalo Corominas
Federico Bottos
Celina Calderón
Matilda Calvo
Anna Campos Mariconda
M.Emilia Carrera
Bruno Castillo
Morena Cayunao
Bautista Choimán
Lola Elorza Mazzuca
Luciana Ercolani
Agostina Flade
Alma García
Santiago García Figueroa
Zoe Vallejos
Lola Jaimes Vasallo
Emma Jaimes Vasallo
Camila Llados
Joaquín López
Sofía Mariconda
Pablo Mariconda
Lucas Martínez
Martina Rodríguez
Anika Sánchez
Mateo Silva
Lupe Sosa Miracca
Valentín Uribe.
Publicación del Deportivo Roca / Facebook.
Imágenes: Noticias EL REGINENSE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario