El Reginense Federico Bottos batió un récord nacional en Viedma. La gran figura fue Federico Bottos, de Deportivo Roca.

 



El club Del Progreso se quedó con el título en el tercer Provincial de Natación, en Viedma. La gran figura fue Federico Bottos, de Deportivo Roca, quien brilló, obtuvo varias marcas y alcanzó un récord nacional. En la rama femenina, se destacó Paulina Ramello, de Sportsman de Choele Choel.

El certamen se disputó en el Natatorio Provincial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro y contó con la participación de 338 nadadores de toda la provincia. El gran ganador fue Del Progreso (Roca), que se impuso con 661 puntos y se quedó con el primer lugar del podio. Lo siguieron Los Pehuenes (Bariloche) (590) y el club Cipolletti (503).

Más allá de lo colectivo, el Provincial tuvo a Federico Bottos como protagonista. El reginense, representante de Deportivo Roca, deslumbró con una actuación histórica en Viedma. Consiguió la mejor marca técnica y además, batió un récord nacional en los 50 metros libres con un tiempo de 23.62 segundos. Según indicó Manantial Deportivo, la marca llevaba vigente desde 2009 y lo consolida como una figura destacada de la natación.

Todos los resultados finales

Del Progreso (Roca): 661

Los Pehuenes (Bariloche): 590

Cipolletti: 503

Deportivo Roca: 445

Sportsman (Choele Choel): 391

Club Nahuel Huapi (Bariloche): 295

Círculo Italiano (Villa Regina): 135

Unión Alem Progresista (Allen): 67

Villa Congreso (Viedma): 27

De lo publicado en Podio del Diario Río Negro.

https://www.rionegro.com.ar/deportes/del-progreso-gano-el-provincial-de-natacion-y-federico-bottos-batio-un-record-nacional-en-viedma-4300703/


NATACIÓN - El Depo dijo presente en un nuevo torneo Provincial, sumó una muy buena tarea en equipo  en Viedma y Federico Bottos volvió a ser la gran figura con récords nacionales, provinciales y marcas técnicas. Para el aplauso!!! Felicitaciones!!!

Entre el viernes 12 y domingo 14, en el Natatorio Provincial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro y con la organización del club Villa Congreso de Viedma, se desarrolló el tercer Provincial del 2025 y allí dijo presente el "naranja", sumando el 4º puesto de la clasificación final y con Federico Bottos, una vez más brillando.

El Depo sumó 445 puntos, logrando el cuarto puesto. El campeón fue Del Progreso con 661 unidades, escoltado por Pehuenes de Bariloche con 590 y Cipolletti con 503.

Luego clasificaron Sportsman Club (391), Club Nahuel Huapi Bariloche (295), Círculo Italiano Villa Regina (135), Unión Alem Progresista de Allen (67) y Villa Congreso Viedma (27).

En lo individual, lo de Fede Bottos fue espectacular. Logró la mejor marca técnica, con récord, en los 50 metros libres (Cadete Federado); el nuevo récord nacional (no se bajaba la marca desde 2009) en los 50 libres con 23s62/100, además de las nuevas marcas provinciales en 100 libres (52s79) y 100 espalda (57s94).

La delegación “naranja”, encabezada por los entrenadores Valentina Fernández e Ignacio Rubio contó con las siguientes nadadoras y nadadores:

Uma Arévalo Corominas

Federico Bottos

Celina Calderón

Matilda Calvo

Anna Campos Mariconda

M.Emilia Carrera

Bruno Castillo

Morena Cayunao

Bautista Choimán

Lola Elorza Mazzuca

Luciana Ercolani

Agostina Flade

Alma García

Santiago García Figueroa

Zoe Vallejos

Lola Jaimes Vasallo

Emma Jaimes Vasallo

Camila Llados

Joaquín López

Sofía Mariconda

Pablo Mariconda

Lucas Martínez

Martina Rodríguez

Anika Sánchez

Mateo Silva

Lupe Sosa Miracca

Valentín Uribe.

Publicación del Deportivo Roca / Facebook.

Imágenes: Noticias EL REGINENSE.

