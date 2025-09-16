ESCUELA DE CAPACITACIÓN LABORAL.
INSCRIPCIONES PARA EL CICLO LECTIVO 2026.
Únete a nuestra comunidad educativa y ven a capacitarte en
las especialidades que el campo laboral necesita.
Especialidades: Tornería y mantenimiento, Carpintería y
Muebles, Auxiliar Administrativo con manejo de PC, Mecánica Automotriz, Electricidad
Automotriz
Beneficios: Profesores experimentados: Aprende de expertos
en cada área, Práctica continua: 70% actividades prácticas. Certificación:
Obtén un certificado que te avala en el mercado laboral.
Más información en Artémides Zatti N°13 de lunes a viernes de 20 a 23 horas.
