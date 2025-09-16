martes, 16 de septiembre de 2025

ESCUELA DE CAPACITACIÓN LABORAL. INSCRIPCIONES PARA EL CICLO LECTIVO 2026.

 

ESCUELA DE CAPACITACIÓN LABORAL.

INSCRIPCIONES PARA EL CICLO LECTIVO 2026.

Únete a nuestra comunidad educativa y ven a capacitarte en las especialidades que el campo laboral necesita.

Especialidades: Tornería y mantenimiento, Carpintería y Muebles, Auxiliar Administrativo con manejo de PC, Mecánica Automotriz, Electricidad Automotriz

Beneficios: Profesores experimentados: Aprende de expertos en cada área, Práctica continua: 70% actividades prácticas. Certificación: Obtén un certificado que te avala en el mercado laboral.

Más información en Artémides Zatti N°13 de lunes a viernes de 20 a 23 horas.

