CHICHINALES SUMA UNA NUEVA AMBULANCIA.
Esta incorporación refuerza los recursos con los que ya cuenta nuestro hospital local, brindando mayor capacidad de respuesta y seguridad en la atención de la salud de nuestros vecinos.
La llegada de esta unidad es el resultado de un pedido realizado en conjunto por la dirección del Hospital de Chichinales, a cargo de la doctora Claudia Sosa, y nuestro intendente, Lucas González, quienes han trabajado de manera coordinada para lograr este importante avance para la comunidad.
Desde el Municipio destacamos el trabajo conjunto y el diálogo permanente con el gobierno provincial, que nos permite avanzar en mejoras concretas para nuestra comunidad.
Seguimos gestionando para que Chichinales continúe creciendo y cada familia pueda sentirse acompañada y cuidada.
*** Comunicación de la Municipalidad de Chichinales.
