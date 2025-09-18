Reconocimientos en nombre de la Legislatura de Río Negro a referentes locales en Gral. Enrique Godoy.

- La empresa Hacienda Martínez
recibió una distinción por llevar adelante el 3° Concurso de Poda, una
propuesta que fomenta el aprendizaje, la capacitación y la participación.
- También reconocimos a la
escritora Sandra Cevey, autora del libro “La comunicación sin barreras”, una
obra que aborda con sensibilidad y profundidad la tartamudez, invitando a
reflexionar sobre la inclusión, la empatía y la importancia de derribar
prejuicios.
- Por último, celebramos a Héctor Figueroa, quien se
destacó como ganador del 3° Concurso de Poda, demostrando el valor del
esfuerzo, la dedicación y la superación personal.
- Estos reconocimientos reflejan
nuestro compromiso de acompañar, visibilizar y destacar a quienes con su labor
enriquecen nuestra provincia.
Información: Luis Ivancich.
