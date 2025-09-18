jueves, 18 de septiembre de 2025

Reconocimientos en nombre de la Legislatura de Río Negro a referentes locales en Gral. Enrique Godoy.

 


En un emotivo acto, entregamos reconocimientos en nombre de la Legislatura de Río Negro a referentes locales que con su trabajo y compromiso marcan una diferencia en la comunidad.

- La empresa Hacienda Martínez recibió una distinción por llevar adelante el 3° Concurso de Poda, una propuesta que fomenta el aprendizaje, la capacitación y la participación.

- También reconocimos a la escritora Sandra Cevey, autora del libro “La comunicación sin barreras”, una obra que aborda con sensibilidad y profundidad la tartamudez, invitando a reflexionar sobre la inclusión, la empatía y la importancia de derribar prejuicios.

- Por último, celebramos a Héctor Figueroa, quien se destacó como ganador del 3° Concurso de Poda, demostrando el valor del esfuerzo, la dedicación y la superación personal.

- Estos reconocimientos reflejan nuestro compromiso de acompañar, visibilizar y destacar a quienes con su labor enriquecen nuestra provincia.

Información: Luis Ivancich.

