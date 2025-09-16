ELECCIONES 2025: ¿DÓNDE VOTO?

Hacer click en enlace.
REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES
Padrón Definitivo - Elecciones Nacionales
26 de Octubre de 2025.
PASOS A SEGUIR:
Padrón Definitivo - Elecciones Nacionales
26 de Octubre de 2025.
PASOS A SEGUIR:
Completá cada casillero del formulario:
- Documento: Tu número de DNI, sin puntos.
- Género: Hacé clic en masculino, femenino o sin especificar, según figura en tu DNI.
- Distrito: Elegí la provincia donde votás, de acuerdo con el domicilio que consta en tu DNI.
- Verificador: Copiá exactamente el número te aparece en la pantalla.
Si estás inscripto en el padrón, el sistema te informará:
- nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar,
- el número de mesa y
- el número de orden que te corresponde.
Por teléfono:
- Llamá a la línea gratuita 0800-999-7237.
- Te van a guiar para que indiques: Número de DNI, Género:.
- Aguardá unos instantes y, si estás inscripto en el padrón, te informarán nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar, el número de mesa y el número de orden que te corresponde.
- Información: Cámara Electoral Nacional - Padrón Definitivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario