martes, 16 de septiembre de 2025

ELECCIONES 2025: ¿DÓNDE VOTO?


Hacer click en enlace.

 https://www.padron.gob.ar/

REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES

Padrón Definitivo - Elecciones Nacionales

26 de Octubre de 2025.

PASOS A SEGUIR:

    • Completá cada casillero del formulario:

      • Documento: Tu número de DNI, sin puntos.
      • Género: Hacé clic en masculinofemenino o sin especificar, según figura en tu DNI.
      • Distrito: Elegí la provincia donde votás, de acuerdo con el domicilio que consta en tu DNI.
      • Verificador: Copiá exactamente el número te aparece en la pantalla.

    • Si estás inscripto en el padrón, el sistema te informará:

      • nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar,
      • el número de mesa y
      • el número de orden que te corresponde.

  2. Por teléfono:

    • Llamá a la línea gratuita 0800-999-7237.
    • Te van a guiar para que indiques: Número de DNI, Género:.
    • Aguardá unos instantes y, si estás inscripto en el padrón, te informarán nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar, el número de mesa y el número de orden que te corresponde.
    • Información: Cámara Electoral Nacional - Padrón Definitivo.
