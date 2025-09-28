domingo, 28 de septiembre de 2025

En Sudamericano Juvenil de Río de Janeiro, Brasil brilló el Reginense Federico BOTTOS. ¡BRAVÍSIMO!

 

NATACIÓN - XXXI Sudamericano Juvenil de Río de Janeiro, Brasil. Postales de un día histórico, inolvidable!! El reginense Fede Bottos, campeón, con récord argentino y con récord de campeonato. Aplausos y más aplausos.

Federico Bottos es campeón sudamericano en 50 metros espalda!!! Otra espectacular actuación del nadador del club Deportivo Roca para sumar su primera medalla de oro y su quinto podio en Juvenil A.

Impresionante sábado para Fede en aguas brasileñas. Luego de marcar 28s43/100 para ser 2º en su serie eliminatoria, el talentoso nadador reginense tuvo una actuación soñada en la final: marcó 26s75, logró el nuevo récord argentino, estableció el nuevo récord del torneo y por supuesto, se adueñó del oro, escoltado por los brasileños Fabio Viana (27.18) y Vinicius Nascimento Rodrigues (27.81).

De esta manera, el representante del Depo sumó su quinto podio en cinco pruebas, con cuatro medallas de plata y el mencionado título de esta tarde.  ¡¡¡Brillante!!! ¡¡¡Felicitaciones Fede!!! ¡¡¡Espectacular actuación!!! ¡¡¡Vamos!!!

Fede en el Sudamericano:

- 50 espalda

- 50 libres

- 200 combinados

- 50 mariposa

- 100 espalda.





*** Fuente de información: Manantial Deportivo. Redacción: Adrián Hernández, periodista deportivo, General Roca, Río Negro. Junto al deporte regional.

