En Sudamericano Juvenil de Río de Janeiro, Brasil brilló el Reginense Federico BOTTOS. ¡BRAVÍSIMO!

NATACIÓN - XXXI Sudamericano Juvenil de Río de Janeiro,
Brasil. Postales de un día histórico, inolvidable!! El reginense Fede Bottos,
campeón, con récord argentino y con récord de campeonato. Aplausos y más
aplausos.
Federico Bottos es campeón sudamericano en 50 metros
espalda!!! Otra espectacular actuación del nadador del club Deportivo Roca para
sumar su primera medalla de oro y su quinto podio en Juvenil A.
Impresionante sábado para Fede en aguas brasileñas. Luego de
marcar 28s43/100 para ser 2º en su serie eliminatoria, el talentoso nadador
reginense tuvo una actuación soñada en la final: marcó 26s75, logró el nuevo
récord argentino, estableció el nuevo récord del torneo y por supuesto, se
adueñó del oro, escoltado por los brasileños Fabio Viana (27.18) y Vinicius
Nascimento Rodrigues (27.81).
De esta manera, el representante del Depo sumó su quinto
podio en cinco pruebas, con cuatro medallas de plata y el mencionado título de
esta tarde. ¡¡¡Brillante!!! ¡¡¡Felicitaciones
Fede!!! ¡¡¡Espectacular actuación!!! ¡¡¡Vamos!!!
Fede en el Sudamericano:
- 50 espalda
- 50 libres
- 200 combinados
- 50 mariposa
- 100 espalda.
*** Fuente de información: Manantial Deportivo. Redacción: Adrián Hernández, periodista deportivo, General Roca, Río Negro. Junto al deporte regional.
