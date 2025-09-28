VILLA REGINA PRESENTE EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO.
Desde ayer, el Municipio de Villa Regina participa en la
Feria Internacional de Turismo junto al Gobierno de Río Negro.
El evento, que reúne a más de 1.700 expositores de 60 países
y a todas las provincias argentinas, se desarrolla en La Rural de la Ciudad de
Buenos Aires y contará con la visita de más de 135 mil personas hasta el
próximo 30 de septiembre.
Turismo Villa Regina se encuentra en el stand 1300 del
Gobierno de Río Negro, donde se exhiben productos y muestras de emprendimientos
locales, bodegas e información sobre las actividades turísticas, culturales y
recreativas que la ciudad tiene para ofrecer.
*** Fuente de información: Municipalidad de Villa Regina.
