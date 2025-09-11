La Universidad Nacional del Comahue hizo un llamado a los legisladores nacionales de Río Negro y Neuquén para que rechacen el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, aprobada por el Congreso, resulta esencial para garantizar recursos estables que sostengan el sistema universitario y científico, asegurando el derecho a una educación superior pública, gratuita y de calidad.
El proyecto impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con gremios universitarios y organizaciones estudiantiles, propone mecanismos claros de recomposición salarial, actualización de partidas de funcionamiento de acuerdo con la inflación, fortalecimiento de becas, investigación e infraestructura.
Desde la FACTA nos sumamos a esta convocatoria, reafirmando que defender la Universidad Pública es defender el presente y el futuro de nuestra región. Invitamos a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general a participar: compartiendo información, exigiendo a nuestros representantes una postura activa, y comprometiéndose con acciones que promuevan la sanción efectiva de la ley.
Solo con financiamiento legítimo y sostenido es posible garantizar condiciones dignas de estudio y trabajo, crecimiento en la producción científica, y una universidad que cumpla con sus tres funciones esenciales: docencia, investigación y extensión.
