El Laboratorio de Plagas frutícolas de Patagonia Norte se sumó a la Red Nacional.
El establecimiento del Senasa funciona en el Complejo Fitosanitario Aduanero de Villa Regina y realiza análisis de la fruta fresca que se exporta.
Compromiso con el diagnóstico rápido y preciso.
El lugar cuenta con dos salas dedicadas a la inspección de frutas frescas, principalmente peras, manzanas y cerezas, donde los profesionales del Servicio realizan diagnósticos rápidos y precisos para certificar la ausencia de plagas cuarentenarias, un requisito fundamental para la exportación de la fruta producida en la Patagonia hacia los distintos mercados internacionales.
Respecto al exigente proceso de acreditación bajo normas internacionales, el coordinador regional de Protección Vegetal en Patagonia Norte, Esteban Rial, detalló: “Principalmente se trabajó en lo relacionado a los procesos y su registración, es decir, la forma en que se tienen que enviar las muestras, su acondicionamiento, la información respaldatoria, el responsable de la toma de la muestra”. Además, explicó que se debe seguir un estándar preestablecido una vez recibida la muestra hasta el dictamen final y la elaboración del informe.
La integración del Laboratorio Regional a la Red Nacional del Senasa además de fortalecer la operatoria local, conecta a la Patagonia Norte con un sistema federal. Sobre este punto, Rial indicó: “Es una interconexión de especialistas que se nutren entre sí y se ven favorecidos por el intercambio de conocimientos y de información”, potenciando así la capacidad de respuesta ante una eventual plaga cuarentenaria.
Actualmente, la jefatura técnica del Laboratorio Regional está a cargo del ingeniero agrónomo, magíster en entomología y doctorado en Ciencias Naturales, Federico D´Hervé, un profesional destacado en la detección de plagas y enfermedades agrícolas.
Para el Senasa, esta ampliación de su Red Nacional de Laboratorios refleja su compromiso continuo con el desarrollo y la competitividad del sector agroexportador argentino.
“El mundo de los insectos y plagas es inmenso y las técnicas son cada vez más complejas”, remarcó Sánchez, razón por la cual evaluó que “estar actualizado en este sentido es fundamental para poder ampliar la capacidad diagnóstica de posibles nuevas plagas; este hito no es un punto de llegada, sino un punto de partida para seguir creciendo en capacidades”.
Publicado en Rural del Diario Río Negro.
https://www.rionegro.com.ar/rural/el-laboratorio-de-plagas-fruticolas-de-patagonia-norte-se-sumo-a-la-red-nacional-4305066/
No hay comentarios:
Publicar un comentario