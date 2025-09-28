Top Race: en una definición apasionante, Aldrighetti se consagró campeón en Buenos Aires.

El Top Race le puso punto final a su temporada 2025 con una infartante definición de campeonato en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de Buenos Aires. En una carrera más que entretenida que tuvo de todo, Facundo Aldrighetti se consagró en la divisional V6 y le arrebató el título a Marcelo Ciarrocchi.
Cuando todo indicaba que Ciarrocchi se iba a quedar con el campeonato, tras un despiste que sufrió Aldrighetti durante la carrera que lo relegó cuando se encontraba liderando, terminó abandonando en la última vuelta al quedarse sin nafta en su auto. Por este motivo al piloto de Villa Regina le alcanzó con finalizar quinto, por detrás de algunos autos de la divisional "Series", para conquistar su primer presea a nivel nacional.
A lo largo del campeonato, Aldrighetti había dominado siete de las ocho clasificaciones que disputó el TRV6 y en cuatro ocasiones se quedó con la victoria. Por otra parte, la victoria en esta última fecha fue para nada más y nada menos que Leonel Pernía que supo aprovechar los inconvenientes que fueron sufriendo a lo largo de la carrera los dos protagonistas que luchaban por el título para subirse a lo más alto del podio en su regreso a la categoría tras ausentarse en la competencia pasada.
A su vez, Diego Verriello levantó el trofeo de campeón en la divisional "Series" que había conseguido desde hace ya algunas fechas. Mientras que José Malbrán y Adrián Hamze fueron sus escoltas en el definición que llevó a cabo la telonera. A pesar de que el campeonato llegó a su fin en Buenos Aires, la categoría se prepara para un nuevo desafío que será llevar adelante competencias al estilo endurance con todos sus autos.
