SE CORRIÓ LA SEXTA FECHA DEL PATAGONICO DE KARTING.
Una nueva fecha del 41° Campeonato Patagónico de Karting; la
sexta del certamen. Para la cual fue empleada la variante larga del Kartódromo
del Moto Club Reginense.
Se estrenó un nuevo sistema de trasmisión de la competencia
vía streaming, el cual tuvo cerca de un millar de visitas.
En lo deportivo los ganadores de la fecha fueron Zottele en
la 125cc, La Colla en la 150cc 4 Tiempos, Agustín Zuain en la Master, Benjamín
Roldan en la Varilleros, Tiago Revert en la Juvenil y De Godos en la Junior.
La actividad de la fecha se inicio el sábado con los
entrenamientos oficiales cronometrados; completando la fecha el domingo con la
realización de las clasificaciones, series y finales
Categoría 125cc
Fue puntaje ideal el sumado por Nicolás Zottele (Villa
Regina).
En el podio final lo acompañaron Marcelo Tinti (Villa
Regina) y Marcos Mungai (Villa Regina)
En el campeonato Zottele amplio las diferencias en su favor;
sumando 196 puntos. Supera por 62 unidades a Tinti y por 67 a Martín Casamayor
(Neuquén)
Categoría 150cc 4 TIEMPOS
Fueron varios los nombres que estuvieron al frente a lo
largo del domingo.
Agustín Zuain (Choele Choel) logró la pole en clasificación,
Iñaki Hernandez (Gral. Roca) ganó en la serie; mientras que en la final se
impuso Damián La Colla (Villa Regina). Seguido por Hernandez y Zuain.
En el campeonato La Colla manda con 174 puntos. Solo 5 más
que Hernandez; mientras que Zuain se ubica tercero a 25.
Categoría MASTER
Tanto en clasificación como en la serie dominó con autoridad
Javier Casamayor (Neuquén). La rotura del motor en la final lo dejó sin la
posibilidad de cerrar con una victoria el fin de semana.
Agustín Zuain (Choele Choel) se alzó con el triunfo. Seguido
por Juan Carlos Garrido (Gral. Roca) y Marcelo Díaz Perren (Villa Regina).
En el campeonato sigue liderando Casamayor, ahora con 182
puntos. Segundo a 15 se ubica Zuain y Garrido a 41.
Categoría VARILLERO
Domino absoluto y puntaje ideal para Benjamín Roldan
(Catriel). En la final lo escoltaron en el podio Santiago Rossi (Gral. Roca) y
Andres Silvera (Villa Regina)
En el campeonato es líder Mario Gabrielloni (Neuquén) con
112 puntos. Roldan es segundo a 5 y Silvera tercero a 32.
Categoría JUVENIL
Bruno Tinti (Villa Regina) se imponía en clasificación.
Mientras que en la serie y final la victoria fue para Tiago Revert (Villa
Regina). Completaron el podio de la fecha Tinti y Tomas La Colla (Villa Regina)
Revert con 197 puntos es quien se posiciona al frente en el
campeonato. Emiliano Teruel (Chichinales) es segundo a 20 puntos y Tinti
tercero a 28
Categoría JUNOR
Guido Ferreyra (Gral. Roca) fue el más rápido clasificando y
se impuso en la serie. La final fue finalmente victoria de Feliciano De Godos
(Choele Choel). Ferreyra fue segundo y Santino Laborda (Villa Regina) terminó
tercero.
Guido sigue al frente del campeonato con 144 puntos. De
Godos es segundo a 4 y Santino Salvioni tercero a 43.
