Inseguridad. La Capilla Santa Teresita del Niño Jesús sufrió un nuevo hecho de vandalismo.

Denunciaron vandalismo contra un monumento histórico de Regina.
El municipio de Regina informó sobre un nuevo hecho de vandalismo contra un espacio público de la ciudad, en este caso contra un monumento histórico, donde realizaron roturas y robos de elementos.
Pocos días atrás, desde el municipio reginense se había denunciado el robo y rotura de farolas del sistema de alumbrado del Paseo del Arroyo, y con anterioridad el robo de cables y rotura de lámparas en la plaza del barrio Malvinas, el robo de tendido eléctrico en la zona rural, y también daños en la plaza Belgrano.
Esta semana, también el Consejo Escolar Alto Valle Este Zona II, también denunció daños contra el edificio de la Escuela Primaria N° 220.
Este nuevo hecho ocurrió en la Capilla Santa Teresita del Niño Jesús, monumento histórico de la ciudad ubicado en el barrio Alta Barda.
Desde el municipio detallaron que desconocidos rompieron la puerta del lugar y sustrajeron el reflector que iluminaba el interior de la capilla.
Recordaron que la capilla forma parte del patrimonio cultural e histórico de la ciudad y que su cuidado requiere del compromiso de todos. “Trabajamos diariamente para mejorar y embellecer los espacios de Villa Regina, sin embargo, situaciones como esta generan daños materiales y gastos innecesarios que afectan a todos nuestros habitantes”, expresaron.
El hecho provocó preocupación en la comunidad, dado que se trata de un sitio de gran valor simbólico, religioso e histórico para la localidad.
Por último, reiteraron el pedido de colaboración a la comunidad para que en caso de observar situaciones sospechosas o similares dar aviso inmediato a las autoridades correspondientes con el fin de prevenir nuevos hechos de vandalismo.
LA COMUNA DE VILLA REGINA.
