Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos UNCo. 50 Años de Trayectoria Académica en Villa Regina.

50 Años de Trayectoria Académica en Villa Regina.
Ese sueño se materializó el 1 de abril de 1975 con la creación del Centro Universitario Regional Villa Regina, que marcó el inicio de una historia de compromiso con la educación superior, la ciencia y la comunidad.
Ese mismo año, mediante Resolución N.º 1.138, se aprobó la primera carrera: Técnico en Alimentación, cuyo dictado comenzó en el ex Colegio Nacional. Dos años más tarde se consolidó como Técnico en Industria de la Alimentación, bajo la conducción del maestro Gervasio Méndez, primer delegado decanal de la Facultad de Ingeniería.
Los inicios no estuvieron exentos de desafíos: en 1982 las actividades fueron suspendidas y se evaluó trasladar la unidad académica. Sin embargo, la defensa de la comunidad reginense, junto al liderazgo de Francisco Galletta, logró sostener el proyecto y dar continuidad a la formación en la región.
*** Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos UNCo.
