CON GOL DE LÓPEZ ATLETICO SE VA AL DESCANSO GANANDO 1 A 0.

CON GOL DE FRANCO LÓPEZ ATLETICO SE VA AL DESCANSO GANANDO 1 A 0.
Si bien al Albo le costó acomodarse en el partido ante el puntero de la Confluencia, La Amistad mostró muchas ganas y poco fútbol.
El dueño de casa puso la pelota contra el piso y después de los 25 minutos comenzó a entregar un mejor fútbol, asociado y creciendo en el manejo del balón llevando real peligro a la valla visitante.
Tres jugadas consecutivas fueron el presagio de la apertura del marcador, finalmente a los 38 López después de tanto bregar, el volante envío la redonda a besar la red. Atlético fue mejor en todos los sectores del campo de juego y se llevó a los vestuarios una merecida "aunque escasa" diferencia en la primera parte del encuentro ante un muy buen marco de público.
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida.
Con goles de Mateo Haberkorn y Lorenzo Barrientos, Regina se impuso 2-0 ante La Amistad en tercera división.
Con actitud los 90 minutos y demostrando un gran fútbol, la reserva sumó un nuevo triunfo en casa.
Club Atlético Regina.
No hay comentarios:
Publicar un comentario