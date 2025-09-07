domingo, 7 de septiembre de 2025
El Club Atlético Regina ganó el partido ante La Amistad.
Con goles de Franco López y Facundo Acuña, Regina se impuso en casa por 2-1 ante La Amistad en un gran partido con una importante muestra de actitud y siendo siempre protagonista.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
18:48
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
Acción Comunitaria.
,
Club Atlético Regina.
,
Deportivas.
,
Noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario