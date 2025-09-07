domingo, 7 de septiembre de 2025

El Club Atlético Regina ganó el partido ante La Amistad.

 


Con goles de Franco López y Facundo Acuña, Regina se impuso en casa por 2-1 ante La Amistad en un gran partido con una importante muestra de actitud y siendo siempre protagonista.
