Pedaleando 2025: 14 años de solidaridad y sueños cumplidos.
El evento solidario tendrá lugar en octubre y ofrecerá un
seguro médico gratuito. Nacido en 1998 por iniciativa de Julio Schwallier, hoy
es organizado por el Club de Leones y sigue creciendo con cada edición.
El próximo sábado 4 y domingo 5 de octubre se llevará a cabo
la edición número 14 de “Pedaleando 24 horas por un sueño”, el tradicional
evento solidario reginense organizado por el Club de Leones de Villa Regina,
que este año cumple 14 años y reúne a cientos de vecinos y vecinas en la Plaza
de los Próceres.
Donde todo empezó
La primera edición de Pedaleando tuvo lugar en 1998, cuando
Julio Schwallier decidió poner en marcha una idea: pedalear durante 24 horas
para recolectar juguetes y destinarlos a los niños como regalo de Reyes Magos.
Sin embargo, no se trató de un evento multitudinario, ya que Julio pedaleó en
solitario. 14 años después, en 2012, se llevó a cabo la segunda edición bajo el
nombre de Pedaleando por un Amiguito. En ese entonces, Julio recordó un momento
clave de su vida: "Años después de ese primer Pedaleando, me enteré, a
través de un artículo en el periódico de LCR, sobre la historia de Emanuel, un
niño de 11 años con piel de cristal", contó Julio el año pasado en LCR
Radio Streaming. Emanuel sufría de piel de cristal, una enfermedad rara que
hace que la piel sea extremadamente frágil y se lesione con el más mínimo roce.
Tras leer la conmovedora historia en este mismo diario, Julio sintió la
necesidad de involucrarse y hacer algo por el pequeño.
14 años de historia.
“Ya tenemos confirmadas 10 instituciones que estarán
presentes con sus puestos en la Plaza de los Próceres”, comentó Hugo Calió,
presidente del Club de Leones, en vivo por LCR Radio Streaming. Algunas de las
entidades que participarán son Lalcec, Valkirias, Cruz Roja, Cooperadora del
Hospital, Bomberos, Policía, Tránsito, Fundación Vivir, Amuchén y la Escuela de
Canotaje, entre otras, que estarán mostrando sus actividades. Además, habrá
artistas locales y provinciales, entretenimiento para los más chiquitos y
buffet.
El año pasado el evento solidario recaudó alrededor de
$9.400.000. “Nosotros no ponemos un monto como objetivo, la fiesta en sí genera
un montón de situaciones y emociones que van más allá del monto que uno puede
recaudar. La verdad que es cierto que estamos en medio de un proyecto muy
ambicioso donde el dinero facilita mucho las cosas”, comentó Martín Torres,
miembro del Club de Leones, un grupo integrado solamente por 7 hombres, que se
denomina especializado, ya que se centra en organizar este evento solidario.
En el 2022, 2024 y en esta edición, todos los fondos
recaudados son destinados al proyecto “Regina Ríe” (Recicla, Incluye y Educa).
“Los fondos están destinados a terminar el taller de reciclado, que está
instalado en el predio de Amuchén, que tuvo la gentileza de cedernos el espacio,
y el Municipio nos cedió en comodato la parte del frente donde está el sistema
de bombeo. En ese lugar vamos a hacer un taller de reciclaje, son
aproximadamente 120 metros cuadrados. Al día de hoy, entre los dos ‘Pedaleando’
que hicimos para este proyecto, ese dinero lo utilizamos para hacer las
fundaciones, la terminación del piso, la colocación de columnas y algunos
materiales que pudimos comprar”, detalló Calió en LCR Radio Streaming.
El encuentro, que reúne a familias enteras, invita a
participar con bicicletas, monopatines, patines o caminando. Desde la
organización destacan que se cuenta con un seguro totalmente gratuito, ya que
cualquier lesión durante el evento podría significar un gasto inesperado y alto
para las familias. “La inscripción al seguro es voluntaria y gratuita, no se le
impide a nadie participar del evento”, remarcó Calió.
“El proyecto Regina Ríe es para toda nuestra comunidad, no
solo para las personas con discapacidad, sino también para que tengan un
trabajo. La intención es que con el tiempo el proyecto incluya a mucha más
gente”, resaltó Hugo.
Por su parte, Martín agregó: “Aprovechar, pasar un rato en
familia o con amigos, comer algo y colaborar con una buena causa”.
Próximamente se dará a conocer los lugares para adquirir las
clásicas remeras y la información sobre cómo inscribirse en el seguro gratuito.
