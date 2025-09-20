sábado, 20 de septiembre de 2025

Pedaleando 2025: 14 años de solidaridad y sueños cumplidos.


El evento solidario tendrá lugar en octubre y ofrecerá un seguro médico gratuito. Nacido en 1998 por iniciativa de Julio Schwallier, hoy es organizado por el Club de Leones y sigue creciendo con cada edición.

El próximo sábado 4 y domingo 5 de octubre se llevará a cabo la edición número 14 de “Pedaleando 24 horas por un sueño”, el tradicional evento solidario reginense organizado por el Club de Leones de Villa Regina, que este año cumple 14 años y reúne a cientos de vecinos y vecinas en la Plaza de los Próceres.

Donde todo empezó

La primera edición de Pedaleando tuvo lugar en 1998, cuando Julio Schwallier decidió poner en marcha una idea: pedalear durante 24 horas para recolectar juguetes y destinarlos a los niños como regalo de Reyes Magos. Sin embargo, no se trató de un evento multitudinario, ya que Julio pedaleó en solitario. 14 años después, en 2012, se llevó a cabo la segunda edición bajo el nombre de Pedaleando por un Amiguito. En ese entonces, Julio recordó un momento clave de su vida: "Años después de ese primer Pedaleando, me enteré, a través de un artículo en el periódico de LCR, sobre la historia de Emanuel, un niño de 11 años con piel de cristal", contó Julio el año pasado en LCR Radio Streaming. Emanuel sufría de piel de cristal, una enfermedad rara que hace que la piel sea extremadamente frágil y se lesione con el más mínimo roce. Tras leer la conmovedora historia en este mismo diario, Julio sintió la necesidad de involucrarse y hacer algo por el pequeño.

14 años de historia.

“Ya tenemos confirmadas 10 instituciones que estarán presentes con sus puestos en la Plaza de los Próceres”, comentó Hugo Calió, presidente del Club de Leones, en vivo por LCR Radio Streaming. Algunas de las entidades que participarán son Lalcec, Valkirias, Cruz Roja, Cooperadora del Hospital, Bomberos, Policía, Tránsito, Fundación Vivir, Amuchén y la Escuela de Canotaje, entre otras, que estarán mostrando sus actividades. Además, habrá artistas locales y provinciales, entretenimiento para los más chiquitos y buffet.

El año pasado el evento solidario recaudó alrededor de $9.400.000. “Nosotros no ponemos un monto como objetivo, la fiesta en sí genera un montón de situaciones y emociones que van más allá del monto que uno puede recaudar. La verdad que es cierto que estamos en medio de un proyecto muy ambicioso donde el dinero facilita mucho las cosas”, comentó Martín Torres, miembro del Club de Leones, un grupo integrado solamente por 7 hombres, que se denomina especializado, ya que se centra en organizar este evento solidario.

En el 2022, 2024 y en esta edición, todos los fondos recaudados son destinados al proyecto “Regina Ríe” (Recicla, Incluye y Educa). “Los fondos están destinados a terminar el taller de reciclado, que está instalado en el predio de Amuchén, que tuvo la gentileza de cedernos el espacio, y el Municipio nos cedió en comodato la parte del frente donde está el sistema de bombeo. En ese lugar vamos a hacer un taller de reciclaje, son aproximadamente 120 metros cuadrados. Al día de hoy, entre los dos ‘Pedaleando’ que hicimos para este proyecto, ese dinero lo utilizamos para hacer las fundaciones, la terminación del piso, la colocación de columnas y algunos materiales que pudimos comprar”, detalló Calió en LCR Radio Streaming.

El encuentro, que reúne a familias enteras, invita a participar con bicicletas, monopatines, patines o caminando. Desde la organización destacan que se cuenta con un seguro totalmente gratuito, ya que cualquier lesión durante el evento podría significar un gasto inesperado y alto para las familias. “La inscripción al seguro es voluntaria y gratuita, no se le impide a nadie participar del evento”, remarcó Calió.

“El proyecto Regina Ríe es para toda nuestra comunidad, no solo para las personas con discapacidad, sino también para que tengan un trabajo. La intención es que con el tiempo el proyecto incluya a mucha más gente”, resaltó Hugo.

Por su parte, Martín agregó: “Aprovechar, pasar un rato en familia o con amigos, comer algo y colaborar con una buena causa”.

Próximamente se dará a conocer los lugares para adquirir las clásicas remeras y la información sobre cómo inscribirse en el seguro gratuito.

