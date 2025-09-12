Este fin de semana se correrá la sexta fecha del Campeonato Patagónico de Karting.

SE INICIA UNA SEGUNDA MITAD DE CAMPEONATO ESPECTACULAR.
Este fin de semana, empleando la variante larga del Kartodromo del Moto Club Reginense, se correrá la sexta fecha del Campeonato Patagónico de Karting. Siendo el punto de inicio de seis carreras de las cuales dos serán de puntaje especial, una nocturna y una fecha doble.
En juego restan mas de 200 puntos por lo cual, nada esta definido y son muchos los pilotos en carrera por la corona en las categorías 125cc, 150cc 4 Tiempos, Master, Juvenil, Varilleros y Junior.
Tras un par de fechas, vuelve a ser la seleccionada la variante larga del Kartódromo del Moto Club Reginense.
El inicio de las actividades será el sábado a las 14:00hs con las administrativas, para desde las 15:00hs comenzar las Pruebas Libres Oficiales. Siendo tres tandas, las dos últimas cronometradas.
Lo competitivo comenzará el domingo con las clasificaciones a las 9:30hs y las series y finales desde las 10:45hs
En lo deportivo los campeonatos llegan con los siguientes pilotos encabezando los campeonatos
125cc
1 -Nicolás Zottele – Villa Regina – 162 puntos
2 – Martín Casamayor – Neuquén – 118 puntos
3 – Fabrizio Iogna – Villa Regina – 105 puntos
150cc 4 TIEMPOS
1 – Damián La Colla – Villa Regina – 142 puntos
2 – Iñaki Hernandez – Gral. Roca – 138 puntos
3 – Nicolás Scuadroni – Neuquén – 131 puntos
MASTER
1 – Javier Casamayor – Neuquén – 160 puntos
2 – Agustín Zuain – Choele Choel – 135 puntos
3 – Juan Carlos Garrido – Gral. Roca – 115 puntos
VARILLEROS
1 – Mario Gabrielloni – Neuquén – 99 puntos
2 – Bejnamín Roldan – Catriel – 82 puntos
3 – Andres Silvera – Villa Regina – 64 puntos
JUVENIL
1 – Tiago Revert – Villa Regina – 163 puntos
2 – Emiliano Teruel – Chichinales – 160 puntos
3 – Bruno Tinti – Villa Regina – 141 puntos
JUNIOR
1 – Guido Ferreyra – Gral. Roca – 122 puntos
2 – Feliciano De Godos – Choele Choel – 117 puntos
3 – Santino Salvioni – Villa Regina – 88 puntos.
