Convenio para promover la orientación vocacional de alumnos del colegio Padre Rondini de Villa Regina.

|Imagen: Poder Judicial de Río Negro.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y la Institución Educativa Padre César Rondini de Villa Regina firmaron un convenio que permitirá promover la capacitación y la orientación vocacional de estudiantes secundarios. El objetivo es que los alumnos conozcan el funcionamiento del empleo judicial.
El compromiso fue firmado por el juez delegado de la Segunda Circunscripción Judicial, Sergio Barotto, y el presidente de la Fundación, Héctor Eduardo Zubeldía. También estuvieron presentes la secretaria, María Rosa Delladio, el director del colegio, Pablo García y la Jueza Civil, Paola Santarelli.
“Es un honor para el Poder Judicial ayudar a la Fundación del Padre Rondini por toda su obra en Villa Regina, sobre todo en la contención de niños y adolescentes”, expresó Barotto. Aclaró que no se trata de un sistema de pasantías, sino de que los chicos conozcan el sistema de trabajo del Poder Judicial.
“A los chicos los vamos a llevar a distintos organismos, porque nuestro sistema de trabajo ha cambiado mucho en los últimos años. Los tiempos del expediente en papel ya no existen y tenemos todo informatizado. Nos interesa que puedan observar las distintas maneras de trabajar, como por ejemplo en un juzgado civil o de familia. Además, podrán ver el trabajo que realizan defensores y fiscales”, explicó.
Por su parte, el presidente de la Fundación dijo: “Esta experiencia es muy interesante. Es una idea que fue tomada de la provincia de Córdoba, donde funciona desde hace mucho tiempo. Estamos muy agradecidos por tenernos en cuenta”.
El Poder Judicial y la escuela coordinarán acciones destinadas a permitir que el alumnado seleccionado participe como observador en jornadas de trabajo, con facilitación y explicación de las tareas.
Fuente de información:
Comunicación Poder Judicial de Río Negro.
https://comunicacionjudicial.jusrionegro.gov.ar/convenio-para-promover-la-orientacion-vocacional-de-alumnos-del-colegio-padre-rondini-de-villa-regina/
El Juzgado Civil, Comercial y de Minería N.º 21 de Villa Regina comenzó hoy a trabajar con la implementación de la Oficina de Tramitación Integral Civil (OTIC).
Este modelo de gestión asigna toda la actividad administrativa a la OTIC y reserva para la jueza de primera instancia las funciones indelegables: tomar audiencias y dictar resoluciones. Esto agiliza la emisión de sentencias y mejora los tiempos procesales.
La puesta en marcha tuvo lugar este lunes, en la Ciudad Judicial de Villa Regina, con la presencia del Juez del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto, y de la Jueza Civil, Paola Santarelli. También participaron los integrantes del equipo de trabajo, capacitados durante tres meses. Esta formación estuvo a cargo del Centro de Planificación Estratégica, bajo la dirección de Alfredo Bozzetti.
“El aspecto más importante es que comienza a funcionar un organismo separado de la unidad jurisdiccional. Esta forma de trabajo le permite a la Jueza enfocarse en lo esencial: dictar la mayor cantidad de sentencias posibles”, expresó Barotto ante el equipo.
https://comunicacionjudicial.jusrionegro.gov.ar/comenzo-a-funcionar-la-oficina-de-tramitacion-integral-civil-en-villa-regina/
Fuente de información:
Comunicación Poder Judicial de Río Negro.
