Resultados. Fecha 29 de la Liga Deportiva Confluencia en
Villa Regina.
Este domingo se vivió otra fecha de la Liga Deportiva Confluencia.
Resultados.
¡Ganó EL ALBO!
Con un gol de Tobías Rivas, el Club Atlético Regina se
impuso por 1-0 ante Deportivo Mainque en condición de visitante.
En tercera, fue victoria del Atlético Regina. Una goleada 7-1
con goles de Franco San Martín (tres), Mateo Haberkorn, Lorenzo Barrientos y
Santiago Cheuquepan (dos).
¡Ganó EL GRANA!
El Círculo Italiano con gol de Milton San Martín de penal,
se impuso por la mínima frente a San Martín por la fecha 29 de la Liga
Deportiva Confluencia.
En tercera el Grana igualó 1 a 1 ante San Martín en
condición de local, por la fecha 29 de la Liga Deportiva Confluencia.
Próximo partido: Petroleros Pampeanos.
*** Fuentes de información: Club Atlético Regina - Círculo Italiano.
