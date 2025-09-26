FACTA. 50 Años de Trayectoria Académica en Villa Regina.
Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos UNCo. 50 Años de Trayectoria Académica en Villa Regina.
50 Años de Trayectoria Académica en Villa Regina.
La década de 1990 marcó una etapa de expansión y consolidación de nuestra sede académica. Se aprobaron nuevas propuestas formativas que ampliaron la oferta y respondieron a las demandas de la región:
- Licenciatura en Tecnología de los Alimentos (1991).
- Tecnicatura Universitaria en Conservación de los Alimentos por Frío (1994).
- Tecnicatura en Control e Higiene de los Alimentos (2000).
Después de más de tres décadas de esfuerzo, en 2009 la sede alcanzó un reconocimiento histórico al convertirse en la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos (FACTA).
Desde entonces, la FACTA se consolidó como una institución pionera en la formación de profesionales y técnicos especializados en el campo alimentario, con impacto tanto regional como nacional.
*** Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos UNCo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario