Cine, pizza y birra en el Círculo Trentino.

Las imágenes que forman parte de EL REGINENSE -SOY REGINENSE son extraídas, en su mayoría, de Internet son ilustrativas de las entradas como así otras que componen el entorno de EL REGINENSE - SOY REGINENSE.



No se pretende violar, bajo ningún concepto, ningún derecho de autor si alguna de estas posen los derechos reservados como así también algún texto por favor comunicarse con EL REGINENSE -SOY REGINENSE y se procederá a quitarla o incorporarle la autoría de la misma. Desde ya Muchas Gracias.



Nos colocamos bajo la protección del artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos, el cual estipula: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París.



