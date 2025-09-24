miércoles, 24 de septiembre de 2025

Este viernes 26/9 sigue la 2° Edición del Ciclo de cine contemporáneo italiano Cine, pizza y birra en el Círculo Trentino de Villa Regina .

Cine, pizza y birra en el Círculo Trentino.

