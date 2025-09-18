18 de septiembre en Chile. Fiestas Patrias en Chile.
Primera
Junta Nacional de Gobierno.
“En la sesión del 18 de septiembre de 1810, los juntistas
gritaron a voz en cuello: "¡Junta queremos! ¡Junta queremos!". El
anciano Mateo De Toro y Zambrano (a la sazón de 82 años) accedió y entregó el
bastón ceremonial, agregando: "He aquí el bastón. Disponed de él y del
mando". Siete de los más notables vecinos de Santiago fueron elegidos a la
Junta de Gobierno, incluyendo a Mateo de Toro Zambrano como presidente.
La junta reconoció explícitamente la soberanía de Fernando
VII.[10] La Real Audiencia de Santiago continuó dispensando justicia en su
nombre y los funcionarios del antiguo régimen (incluyendo los cargos militares)
fueron confirmados en sus posiciones. La junta incluso reconoció formalmente el
Supremo Consejo de Regencia de Cádiz y justificó su constitución notando
"que la misma Regencia con su manifiesto de catorce de febrero último, ha
remitido el de la instalación de la Junta de Cádiz, advirtiendo a las Américas
que ésta podrá servir de modelo a los pueblos que quieran elegirse un Gobierno
representativo digno de su confianza" (Acta de Instalación de la
Excelentísima Junta de Gobierno). Ningún español o criollo, conformista o no,
sufrió como consecuencia de sus ideales políticos. De esta manera, comenzó la
Patria Vieja (Wikipedia).
ALGUNAS FIESTAS PATRIAS CHILENAS.
El fin original del 18 de septiembre fue celebrar el
aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno (18 de septiembre de
1810). el objetivo del 18 de septiembre fue conmemorar el proceso
independentista de la Corona española y la formación de Chile como un Estado nación.
Asimismo, se añadieron como festivos de carácter patriótico el 5 de abril
(batalla de Maipú, 1818) en 1819 y el 12 de febrero (declaración de
Independencia, 1818) en 1821 reconocida por el gobierno español el 25 de abril
de 1844. La Declaración de Independencia fue firmada por Bernardo O’Higgins el
1 de enero de 1818 en Concepción. Sin embargo, más tarde, una nueva acta se
aprobó y presentó a la ciudadanía en Talca, el 12 de febrero de 1818.
Condorito es una serie de historieta cómica chilena. Fue
publicada por primera vez el 6 de agosto de 1949 y creada por el dibujante
chileno René Ríos Boettiger.
Condorito es un personaje hecho de la mezcla entre un cóndor
y un huaso chileno.
“Cuenta la leyenda que el mismisimo "Walt Disney"
recorrió latinoamérica en el año 1941 para su película "Saludos
amigos" donde integraría algún detalle que identificara a cada país, fue
así que en Argentina vistió a "Tribilin" de gaucho, en Brasil creó el
personaje "Pepe Carioca" y cuando le tocó el turno de representar a
chile...
El norteamericano pensó en un avioncito pequeño, llamado Pedrito
en honor al presidente de la época "Pedro Aguirre Cerda" que
intentaba infructuosamente cruzar la cordillera de los andes hacia la ciudad
argentina de Mendoza...QUIEN TOMÓ NOTA DE ESTO FUE RENÉ "PEPO" RÍOS,
YA QUE AÑOS MÁS TARDE ESCOGIÓ AL CÓNDOR COMO EMBLEMA NACIONAL PARA CREAR EN
1949 A "CONDORITO", UN PERSONAJE QUE TERMINÓ LOGRANDO ALCANCE EN TODA
AMÉRICA”. https://www.condorito.cl/
Hoy en Chile y en otros países están de festejos y viene
bien Condorito ésta simpática creación encontrada en internet.
