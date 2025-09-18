jueves, 18 de septiembre de 2025

18 de septiembre en Chile. Fiestas Patrias en Chile.

 

18 de septiembre en Chile. Fiestas Patrias en Chile. 

Primera Junta Nacional de Gobierno.

“En la sesión del 18 de septiembre de 1810, los juntistas gritaron a voz en cuello: "¡Junta queremos! ¡Junta queremos!". El anciano Mateo De Toro y Zambrano (a la sazón de 82 años) accedió y entregó el bastón ceremonial, agregando: "He aquí el bastón. Disponed de él y del mando". Siete de los más notables vecinos de Santiago fueron elegidos a la Junta de Gobierno, incluyendo a Mateo de Toro Zambrano como presidente.

La junta reconoció explícitamente la soberanía de Fernando VII.[10]​ La Real Audiencia de Santiago continuó dispensando justicia en su nombre y los funcionarios del antiguo régimen (incluyendo los cargos militares) fueron confirmados en sus posiciones. La junta incluso reconoció formalmente el Supremo Consejo de Regencia de Cádiz y justificó su constitución notando "que la misma Regencia con su manifiesto de catorce de febrero último, ha remitido el de la instalación de la Junta de Cádiz, advirtiendo a las Américas que ésta podrá servir de modelo a los pueblos que quieran elegirse un Gobierno representativo digno de su confianza" (Acta de Instalación de la Excelentísima Junta de Gobierno). Ningún español o criollo, conformista o no, sufrió como consecuencia de sus ideales políticos. De esta manera, comenzó la Patria Vieja (Wikipedia).

ALGUNAS FIESTAS PATRIAS CHILENAS.

El fin original del 18 de septiembre fue celebrar el aniversario de la Primera Junta Nacional de Gobierno (18 de septiembre de 1810). el objetivo del 18 de septiembre fue conmemorar el proceso independentista de la Corona española y la formación de Chile como un Estado nación.​ Asimismo, se añadieron como festivos de carácter patriótico el 5 de abril (batalla de Maipú, 1818) en 1819 y el 12 de febrero (declaración de Independencia, 1818) en 1821 reconocida por el gobierno español el 25 de abril de 1844. La Declaración de Independencia fue firmada por Bernardo O’Higgins el 1 de enero de 1818 en Concepción. Sin embargo, más tarde, una nueva acta se aprobó y presentó a la ciudadanía en Talca, el 12 de febrero de 1818.

ANEXO:
CONDORITO Y CHILE.

Condorito es una serie de historieta cómica chilena. Fue publicada por primera vez el 6 de agosto de 1949 y creada por el dibujante chileno René Ríos Boettiger.

Condorito es un personaje hecho de la mezcla entre un cóndor y un huaso chileno.

“Cuenta la leyenda que el mismisimo "Walt Disney" recorrió latinoamérica en el año 1941 para su película "Saludos amigos" donde integraría algún detalle que identificara a cada país, fue así que en Argentina vistió a "Tribilin" de gaucho, en Brasil creó el personaje "Pepe Carioca" y cuando le tocó el turno de representar a chile...

El norteamericano pensó en un avioncito pequeño, llamado Pedrito en honor al presidente de la época "Pedro Aguirre Cerda" que intentaba infructuosamente cruzar la cordillera de los andes hacia la ciudad argentina de Mendoza...QUIEN TOMÓ NOTA DE ESTO FUE RENÉ "PEPO" RÍOS, YA QUE AÑOS MÁS TARDE ESCOGIÓ AL CÓNDOR COMO EMBLEMA NACIONAL PARA CREAR EN 1949 A "CONDORITO", UN PERSONAJE QUE TERMINÓ LOGRANDO ALCANCE EN TODA AMÉRICA”. https://www.condorito.cl/

Hoy en Chile y en otros países están de festejos y viene bien Condorito ésta simpática creación encontrada en internet.

*** Enlace de interés:

Aquellas Fiestas Chilenas en Villa Regina.

Publicación de ¡BIEN DE REGINA!

https://blogbienderegina.blogspot.com/2023/09/las-enramadas-chilenas-en-pago-chico.html

Publicado por en
Etiquetas: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)