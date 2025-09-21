“TIERRA DE TELARES”.
La UNCo celebra el turismo como puente intercultural con una muestra de tejido mapuche.
En el marco de los 60 años de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y como parte de la Semana del Turismo, se inauguró la muestra “UICHRAL QIMÜN MAPU – Tierra de Telares”, una propuesta que entrelaza arte, memoria y territorio a través del patrimonio textil mapuche. La exposición, organizada por el programa de extensión FATU Cultural, se presenta como una experiencia sensible y reflexiva que interpela el rol del turismo en la construcción de una sociedad más inclusiva y sostenible.
La muestra reúne piezas de tejedoras mapuches de la provincia del Neuquén, pertenecientes a la colección del Mg. Walter Gatica, quien comparte la curaduría con la Prof. Estefanía Petersen. El trabajo contó además con el valioso acompañamiento de la Cátedra Libre de Idioma y Cultura Mapuche de la UNCo, a través del Lic. Lucas Curapil y la Sra. Elisa Tripailaf, referentes en la promoción de saberes ancestrales y en el fortalecimiento de la identidad cultural regional.
Más que una exposición, “Tierra de Telares” es una invitación a detenerse y contemplar el entramado simbólico que habita en cada urdimbre. Los tejidos, cargados de historia y cosmovisión, se presentan como testimonios vivos de una cultura que resiste, transforma y dialoga con el presente. En este sentido, la propuesta se inscribe en el lema del Día Mundial del Turismo 2025: “Turismo y Transformación Sostenible”, posicionando a la UNCo como un actor clave en la promoción de prácticas turísticas respetuosas, responsables y profundamente comprometidas con la diversidad cultural.
La inauguración tuvo lugar el lunes 22 de septiembre a las 18 horas en la Facultad de Turismo, y la muestra podrá visitarse hasta el 9 de octubre. El espacio expositivo se convierte así en un punto de encuentro entre saberes académicos y comunitarios, donde el arte textil mapuche dialoga con estudiantes, docentes, visitantes y la comunidad en general.
Desde la UNCo, esta iniciativa reafirma el compromiso institucional con la educación pública, el arraigo territorial y la construcción de puentes interculturales que dignifican las voces originarias. En “Tierra de Telares”, cada hilo es memoria, cada color es territorio, y cada diseño es una invitación a pensar el turismo como una herramienta de transformación social.
Una muestra que no solo se contempla, sino que se siente. Porque en cada telar hay una historia, y en cada historia, una oportunidad para construir futuro.
