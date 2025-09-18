Mejoras en la Subida Horacio Santángelo en la barda Reginense.

Buscan recuperar el tránsito vehicular en una calle a la barda norte en Regina.
Con obras que se pusieron en marcha esta semana, el municipio reginense busca recuperar la transitabilidad de vehículos en una de las calles de acceso hacia la barda norte, que desde hace varios años solo se encuentra habilitada para el uso peatonal o de ciclistas.
Para la futura habilitación al tránsito, en forma paralela se está construyendo un canal que permita conducir el agua de lluvia que descienda desde la barda norte hacia el nuevo aliviador pluvial que está en ejecución con la pavimentación de la calle Los Nogales.
Desde la Subsecretaría de Obras Públicas explicaron que las tareas en la subida Santángelo buscan mejorar las condiciones de seguridad para vecinos que utilizan el sector para la práctica de actividades deportivas y recreativas.
“Estamos arreglando el camino para que, además de que los vecinos hagan aerobismo y ciclismo, vuelva a habilitarse para la circulación de vehículos de mediano porte”, señaló Ceferino Herrera, subsecretario de Obras Públicas.
En paralelo, se avanza en la construcción de un derivador pluvial que busca prevenir anegamientos en época de lluvias. Este sistema canalizará el agua que baja desde la barda hacia los desagües ubicados entre calle Los Nogales y las vías del ferrocarril, hasta desembocar en el arroyo Salado.
Herrera detalló que “se está construyendo una defensa y un canal que va contra la barda. El agua va a circular desde ahí directamente a la parte nueva que estamos también construyendo en la calle Los Nogales, entre Los Nogales y las vías del ferrocarril”.
El subsecretario explicó que con esta obra se busca recuperar un sistema de escurrimiento que existía con anterioridad. “Estamos haciendo un derivador de la lluvia, para que cuando tengamos tormentas el agua no entre a la calle 11 de Septiembre como lo hacía anteriormente”, indicó.
El nuevo canal conectará con el aliviador de descarga a la altura del edificio de la Universidad Nacional de Río Negro y posteriormente con el arroyo Salado, en cercanías del barrio Don Bosco. De esta forma, el sistema evitará que el exceso de agua llegue directamente al área céntrica.
“Como ha indicado el señor intendente, estamos tratando de encontrar solución a todos los problemas y anticipándonos a lo que pueda venir con los aluviones de las tormentas de verano”, concluyó Herrera al referirse a los trabajos en ejecución.
