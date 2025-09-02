Villa Regina Sede de la 4ª fecha del Provincial de Patinaje Artístico.

Con la participación de unos 350/400 patinadores durante 4 días de competencia, se realizará en Villa Regina, la 4ª Fecha del Torneo Provincial, asumimos con 12 clubes y hoy en el 2º mandato, tenemos mas de 50 clubes.
-Gran expectativa tenemos con este torneo que se va a realizar en el Gimnasio de Polideportivo Cumelén de Villa Regina desde el 11 al 14 de septiembre.
-Contaremos con las Categorías Iniciación hasta 1ra. C y desde B Promocional hasta Internacional, en las Disciplinas Libre, Escuela, Danza y Grupales como Parejas, Cuartetos, Precisión y Show.
-Este evento promete ser una competencia emocionante y de alta calidad, con la participación de numerosos patinadores de diferentes niveles y disciplinas.
-Agradecemos el apoyo que nos brinda el Ministro de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes, Juan Pablo Muena.-
-En este Torneo Provincial estarán aproximadamente 35 clubes más de dos clubes de Chile.
-En breve estamos trabajando en una Sede en Fernandez Oro, con el apoyo del intendente actual, Gustavo Amati.
-La Federación del Comahue de Río Negro ha crecido de gran manera, tenemos todo lo administrativo al día con todo lo que faltaba presentar, balances, arca, etc.
-Queremos que nos unamos, los clubes, los entrenadores, delegados, y capacitarnos para tener un capital humano y físico para la federación
-El día que termine nuestra gestión queremos dejar logros para los patinadores de la Federación del Comahue de Río Negro. Concluyó el Pte. Rivero.
Fuente: Daniel Nestares.
