martes, 2 de septiembre de 2025

Villa Regina Sede de la 4ª fecha del Provincial de Patinaje Artístico.
En su programa "El Superdeportivo" desde Bariloche nuestro colega Daniel Nestares dialogó con Marcelo Rivero, Presidente de la Federación Patinadores del Comahue de Río Negro.
Con la participación de unos 350/400 patinadores durante 4 días de competencia, se realizará en Villa Regina, la 4ª Fecha del Torneo Provincial, asumimos con 12 clubes y hoy en el 2º mandato, tenemos mas de 50 clubes.
-Gran expectativa tenemos con este torneo que se va a realizar en el Gimnasio de Polideportivo Cumelén de Villa Regina desde el 11 al 14 de septiembre.
-Contaremos con las Categorías Iniciación hasta 1ra. C y desde B Promocional hasta Internacional, en las Disciplinas Libre, Escuela, Danza y Grupales como Parejas, Cuartetos, Precisión y Show.
-Este evento promete ser una competencia emocionante y de alta calidad, con la participación de numerosos patinadores de diferentes niveles y disciplinas.
-Agradecemos el apoyo que nos brinda el Ministro de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes, Juan Pablo Muena.-
-En este Torneo Provincial estarán aproximadamente 35 clubes más de dos clubes de Chile.
-En breve estamos trabajando en una Sede en Fernandez Oro, con el apoyo del intendente actual, Gustavo Amati.
-La Federación del Comahue de Río Negro ha crecido de gran manera, tenemos todo lo administrativo al día con todo lo que faltaba presentar, balances, arca, etc.
-Queremos que nos unamos, los clubes, los entrenadores, delegados, y capacitarnos para tener un capital humano y físico para la federación
-El día que termine nuestra gestión queremos dejar logros para los patinadores de la Federación del Comahue de Río Negro. Concluyó el Pte. Rivero.
Fuente: Daniel Nestares.
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tu vida.
