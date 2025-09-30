sábado, 27 de septiembre de 2025
30 años después el Club Social y Deportivo Godoy se afilia a la Liga Deportiva Confluencia.
Publicado por
EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
en
10:33
Enviar por correo electrónico
Escribe un blog
Compartir en X
Compartir con Facebook
Compartir en Pinterest
Etiquetas:
Acción Comunitaria.
,
Alto Valle Este.
,
Ciudades del Alto Valle Este.
,
Club Social y Deportivo Godoy .
,
Deportivas.
,
Municipios rionegrinos.
,
Noticias
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario